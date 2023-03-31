تختص قناة اليرموك بتغطية جميع جوانب الحياة اليومية التي تهم المواطنين في الأردن والشعب العربي بشكل عام، وهي تحظى بأكبر عدد من المشاهدين في الترددات الفضائية المطلوبة من قِبَل المتابعين في الأردن، بِشَكْلٍ مُخْصِّص وَبِشَكْلٍ عامٍّ لِلعَرَب، تُعدُّ القناة محور بحث شديد التكرار من جانب المشاهدين الأردنيين وغالبية العالم العربي؛ لأنها تتضمَّن مجموعة من البرامج المتنوعة والمسلسلات المدبلجة إلى اللغتيْن التركية والعربية، نقدم لكم تردد قناة اليرموك Al Yarmouk الجديد 2023 علي نايل سات، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة اليرموك Al Yarmouk الجديد 2023 علي نايل سات

يمكنك ضبط جهاز استقبال الإشارة على تردد القناة اليرموك على النايل سات 2023 لتلقي جودة ممتازة من الصوت والصورة بلا انقطاع، سيتم عرض تردد قناة اليرموك على النايل سات كالتالي

الجودة عالية الدقة HD.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11678.

تردد قناة اليرموك استرا سات

سنتحدث فيما يلي للراغبين بمعرفة تردد قناة اليرموك عن التردد الجديد لها الذي يتم بثه على القمر الصناعي استرا سات.

الجودة جنوب داكوتا.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي استرا سات.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12692.

برامج قناة اليرموك

نعرض عليكم تشكيلة من البرامج المتميزة التي تُعرض على قناة اليرموك.

يتضمن برنامج سيرة المصطفى مع الدكتور علي الصلابي.

برنامج الدين والدنيا مع دكتور احمد نوفل.

برنامج علامات الساعة.

تعرف على خصمك مع سلطان العجلوني.

بجانب عرض حلقات من مسلسل Kot Architecture التركي الشهير على شاشات التلفزيون.

توفر هذه القناة أيضًا عروض ترفيهية رائعة، ومن أشهرها مسلسل قصة صعود أرطغرل.

يهتم برنامج Hashtag بشكل خاص بالأحداث النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تفاعل الشباب وردود أفعالهم يتكلم البرنامج عن تشكيلة من الموضوعات المتنوعة والقضايا المحلية والعالمية يومًيًا.

في ختام مقالنا قدمنا لكم تردد قناة اليرموك Al Yarmouk الجديد 2023 علي نايل سات، كما تم توفير تفاصيل مهمة لكل المشاهدين حول العالم ليتمكنوا من مشاهدة المحتوى المذهل الذي يُبث على هذه القناة بانتظام، بالإضافة إلى العروض والمحتويات الأخرى التي تقدَّم.