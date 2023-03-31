هناك العديد من الأسر في المملكة العربية السعودية التي تحتاج إلى المساعدة المالية لتلبية احتياجاتها، ولهذا أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن موعد وشروط المكرمة الملكية، نقدم لكم شروط الحصول على المكرمة الملكية بالمملكة 1444 وقيمتها وكافة التفاصيل، تابعونا.

شروط الحصول على المكرمة الملكية بالمملكة 1444 وقيمتها

تم إعلان بعض الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، لكي يتسنى لكم الحصول على المكرمة؛ وإليكم تلك الشروط

يتطلب الحصول على المكرمة الملكية أن يكون المرشح من مواطني المملكة العربية السعودية ويقيم فيها.

يجب على الشخص الذي يتلقى الدعم أن يكون قد سجّل في أحد برامج الدعم، سواء كان قديمًا أو جديدًا.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 3000 ريال سعودي.

يجب أيضًا أن يكون المستفيد غير مملوك لأي عقار أو أرض في المملكة العربية السعودية.

قيمة المكرمة الملكية في المملكة العربية السعودية

من المتوقع أن تكون حفلة الترقية الملكية مطابقة لمبلغها في السنة الماضية، حيث كانت كما يلي في العام الماضي

يتلقى رئيس الأسرة 1000 ريال كمساعدات خلال شهر رمضان.

أيضا يحصل المتابعون على 500 ريال سعودي.

يستفيد الأفراد المستقلون من دعم الملكية ويحصلون على مبلغ 1000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المكرمة الملكية لا تتجاوز 3000 ريال سعودي للأسرة الواحدة، مهما كان عدد أفرادها.

خطوات التسجيل في المكرمة الملكية

بعدما ذكرنا لكم شروط الحصول على المكرمة الملكية، يتوجب عليك اتباع الخطوات التالية لتسجيل نفسك فيها، حيث تقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب عليك الوصول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي عبر الإنترنت.

أنقر على أيقونة تسجيل مستخدم جديد.

سيتم طلب بعض المعلومات الشخصية منك لتسجيلها على الموقع.

يجب عليك التحقق من جميع البيانات التي أدخلتها.

يتوجب عليك الموافقة على كافة شروط وأحكام الموقع.

قم بالنقر على أيقونة التسجيل في الضمان الاجتماعي المحدّث.

أدخل رمز التأكيد الظاهر أمامك.

إذا قمت باتباع هذه الإجراءات، سيتم تسجيلك في المكرمة الملكية.

الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية

نصّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحديد مجموعة المستفيدين من المكرمة، ويشمل هؤلاء كلًا من

المرأة التي لا يوجد لها عائل.

المتقاعدين عن العمل.

كبار السن.

أصحاب الإعاقة.

أصحاب الدخل الضعيف.

الأرامل والمطلقات.

الأيتام.

موعد صرف المكرمة الملكية

لم تصرح وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية عن موعد تسليم المكرمات حتى الآن، ويُحتمل أن سبب ذلك يعود لتزايد عدد المستفيدين هذا العام.

في ختام مقالنا قدمنا لكم شروط الحصول على المكرمة الملكية بالمملكة 1444 وقيمتها، كما قدمنا لكم جميع البيانات المتعلقة بقيمتها، كما شرحنا لكم طريقة التسجيل في البرنامج المكرَّم، وذُكِرَتْ لكُمْ الفئات المستفِيدة من هذه المنحة.