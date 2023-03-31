نماذج إمتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني المعُلن من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

نماذج إمتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني، يبحث الكثير من الطلاب واولياء الامور عن نماذج الصف الثاني الاعدادي وذلك لاستعداد طلاب الصف الثاني الاعدادي لاختبارات نهاية الصف الثاني الدراسي 2023، وهذة الامتحاننات تكون متضمنة نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي للفصل الدراسي الثاني في جميع الاعوام الدراسية الماضية في جميع المواد الدراسية.

نماذج إمتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

تعتبر هذة النماذج للتأهيل لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وهذا النماذج تكون في جميع المواد الدراسية مثل اللغة العربية واللغة الانجليزية والحاسب الالي ومادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية ومادة العلوم، ومادة التربية الدينية الاسلامية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وذلك من خلال الدكتور رضا حجازئ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب الذي تم تسليمهم لاجهزة التابلت من خلال المدارس التي تكون متصلة بالانترنت الكترونياً اما الطلاب الذين لم يستلمو أجهزة التبلت والمدراس الغير متصلة بالانترنت سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لها ورقياً، حيث يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الاعدادية اليوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وتكون امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023ن وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.