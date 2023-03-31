أعلنت قناة أون تايم سبورت الأرضية عن تغيير التردد الخاص بها، مما دفع جمهورها إلى البحث تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية on time sport 2023 لمشاهدة ماتش الزمالك والمريخ السوداني اليوم، يجرى اللقاء المثير على ملعب القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة نادي الزمالك، حيث يسعى للاستغلال المناسب لعامل المنزل والحضور، وتحقيق فوز مهم في هذه المناسبة التي تتضمن تصفية الحسابات.

قناة أون تايم سبورت الارضية on time sport 2023

تمكنت قناة أون تايم سبورت الفضائية من بث معظم المباريات الهامة والقوية، وخصوصًا المباريات التي تجرى داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تُذيع مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس السوبر المصري وكأس أمم إفريقيا وغيرها من البطولات، يريد الزمالك في مباراته اليوم أن يسترضي رضى جماهيره وأن يحقق الفوز، بعد أن تحطمت آماله في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال، على الرغم من نجاحه في المرور إلى المرحلة المقبلة من هذه المجموعة والتي تشتمل على فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية on time sport 2023 لمشاهدة ماتش الزمالك والمريخ السوداني اليوم

القمر الصناعي : النايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11681.

تشكيلة الزمالك ضد المريخ السوداني اليوم

خط الهجوم: ناصر منسي، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

خط الوسط: أحمد بلحاج، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا.

خط الدفاع: سيد عبد الله نيمار، محمود شبانة، عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

قدمنا لكم تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية on time sport 2023 لمشاهدة ماتش الزمالك والمريخ السوداني اليوم، نوضح لكم بالخطوات طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال كالتالي