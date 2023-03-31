المكرمة الملكية 1444 من خلال وزارة الموارد البشرية والفئات المستحقة للحصول عليها

المكرمة الملكية وشروط الحصول عليها. المكرمة الملكية، يزداد البحث عن موعد نزول المكرمة الملكية التي أعلن عنها الملك سلمان وذلك لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية وتكون هذة الملكية من خلال الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد صرفوشروط الحصول عليها.

المكرمة الملكية

قام الملك سلمان بتقديم المكرمة الملكية وذلك لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث تكون هذة المكرمة بقيمة بمبلغ 1000 ريال سعودي للعائل و 500 ريال سعودي وذلك للشخص اللاقل من 18 عام ويتم ايضاً صرف 1000 ريال للعائل الاكبر من 18 عام بشرط اثبات السكن ولا يتم تجاوز الراتب الشهري للمستحق عن 3000 وريال سعودي، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الفئات المستحقة من المكرمة الملكية حيث تكون الفئات المستحقة للحصول علي المكرمة الملكية في شهر رمضان 2023 مثل( الايتام، والغير القادرين عن العمل، والمطلقات، والسيدات التي لا تمتلك عائل، والاشخاص المستحقين من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والارامل).

شروط الحصول على المكرمة الملكية

جاءت شروط الحصول علي المكرمة الملكية كالتالي: