موعد عيد الفطر المبارك 1444-2023 وفقا لدار الافتاء المصرية

موعد عيد الفطر المبارك، يبحث الكثير من العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالاضافة الي الطلاب عن موعد اجازة عيد الفطر حيث من من المفترض ان يكون يوم 21 ابريل 2023 وفقاً لهيئة العلوم الفلكية، حيث من المفترض ان تكون مدة اجازة عيد الفطر 2023 ثلاث ايام وذلك للعاملين في القطاع الخاص والحكومي، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد اجازة عيد الفطر 2023 وموعد استطلاع هلال عيد الفطر المبارك 2023.

موعد عيد الفطر المبارك

من المفترض ان يتم استطلاع هلال شهر شوال لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 29 من رمضان 1444 هجريياً والذي يوافق يوم 20 ابريل 2023 وذلك من خلال دار الافتاء المصرية وبعد ذلك تحديد موعد صلاة العيد الفطر المبارك، حيث من المفترض ان تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك منذ يوم الجمعة الموافق 21 ابريل 2023 وتكون ثلاث ايام لجميع العاملين في القطاع الخاص واربع ايام لجميع العاملين في القطاع العام وذلك وفقاً لاجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي المعلن من الرئيس الجمهورية.

إجازة عيد الفطر للقطاعي الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية ان ستبدأ اجازة عيد الفطر المبارك منذ يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك وتستمر الاجازة حتي يوم الخامس من شهر شوال ويبدأ العمل بعد ذلك يوم الساس من شهر شوال في عام 1444 وذلك لجميع القطاعات الخاصة والحكومية العاملين في المملكة العربية السعودية حيث تستمر الاجازة الي اربع ايام متتالية وذلك وفقاً لقرارات المملكة العربية السعودية، وفي الحاليتن سواء في جمهورية مصر العربية او في المملكة العربية السعودية يتم استطلاع هلال شهر شوال في اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان وبعد ذلك تحديد موعد صلاه عيد الفطر.. تابعونا سنوفيكم بكل ما هو جديد.