حبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.. على مرتكبي هذه المخالفات تعرف عليها قبل فوات الآوان

نكتب اليكم المعلومات عن اهم الاخبار عن العقوبات الرادعة في قانون المرور الجديد والتي تكون مابين الحبس أو دفع قدرا من المال لذلك يجب على المواطنين الالتزام بقواعد واداب المرور نظرا لعدم حدوث أى حوادث على الطرق أو الكباري والحفاظ على سلامة المواطنين، ويجب أيضا على من هو سائق للسيارة الحفاظ على عدم زيادة السرعة والحفاظ على توازن السير دون مخالفة والحدث من الحوادث والمخالفات، ونكتب كافة التفاصيل بشأن هذا المحتوي في الأسطر القادمة من هذه المقالة.

عقوبات رادعة في قانون المرور الجديد

واوضحت المصادر الأمنية أن قانون العقوبات الجديد يضم عددا من العقوبات الناتجة عن مخالفة القواعد التي تمت وضعها للقيادة، ووفقا لقانون العقوبات على قيادة السيارة بسرعة زائد فتقع علية عقوبة الحبس والتي لا تقل مدتها عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتعدي ال 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته التي يعمل بها.

وفيما يتعلق بالقواعد المرورية الالتزام الجيد بالقواعد المنشودة اليكم والحرص على ارتداء حزام الامان، ومن لا يلتزم بهذا الأمر فتقع علية غرامة مالية قدرها 150 جنية وتصل حتي 300جنية.

غرامات مالية على أصحاب السيارات لارتكاب المخالفات

ونص قانون العقوبات قانون الغرامات المالية على من ارتكب هذة المخلفات تقع على عقوبة مالية كما يقررها النص القانوني وهي دفع غرامة مالية قدرها 2000 جنية على من ارتكب هذة المخالفات التالية.

مخالفة تركيب زجاج فاميه.

مخالفة الإضرار البيئي.

مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح بالانتظار.

وايضا وفقا للقواعد المرورية التي تضعها ضمن العقوبات الرادعة للمخالفات هي دفع غرامة مالية قدرها 300 جنية وتصل قدر الغرامة المالية إلى 1500 جنية.

تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

الاعتداء على رجال المرور.

ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

عدم استخدام اللوحات المعدنية التي تنصرف من المرور.

قيادة السيارة بدون فرامل.

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