كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل العراق ومنصة مظلتي

تُعدُّ الرعاية الاجتماعية في العراق من الخدمات الضرورية التي تساعد المحتاجين وتعزز مستواهم المعيشي. وتأتي الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية كإضافة مهمة للمنظومة الاجتماعية في البلاد، حيث تؤمن فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأخرى. ومن خلال إعلان أسماء المستحقين لهذا الدعم الاجتماعي، يمكن للمواطنين المتضررين من أوضاعهم الصعبة الاستفادة من هذه الخدمة والحصول على عون مالي يساعدهم في تخفيف أعباء الحياة. ويمكن للمواطنين الاستفسار عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للعراق 2023 وذلك من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو عبر منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية

اطلقت وزارة العمل العراقية رابط الكتروني لايجاد اسماء الرعاية الاجتماعية والوجبة التاسعة في العراق حسب الاوضاع والظروف المعيشية للمستفيدين. وبحسب وزارة العمل ، فقد تم استلام نحو 300 ألف طلب دعم اجتماعي ، لذا تقوم الوزارة حاليًا بدراسة ومراجعة الطلبات حسب الشروط الموضحة على موقعها الإلكتروني.

ما هي شروط الدخول للرعاية الاجتماعية الحمية التاسعة في العراق؟

يتساءل آلاف المواطنين العراقيين عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق والتي تشمل الآتي:

أن يكون عراقياً وله أب وأم عراقيان.

يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4.

يجب ألا يقل توظيف المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا

بالنسبة للنساء لا يقل عمرهن عن 15 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

لا تملك أي عقارات أو تأمين صحي.

ألا يكون للأسرة معيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

يسأل ملايين المواطنين في المحافظات العراقية عن الرعاية الاجتماعية والوجبة التاسعة في العراق من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية هنا.

اختيار منصة مظلة للرعاية الاجتماعية.

أدخل معلومات تسجيل الدخول.

اختر الاستفسار عن برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الطعام المطلوب البحث عنه وهو تاسع الطعام.

انقر على زر الاستفسار.