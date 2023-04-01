سعر الدولار اليوم السبت 1 أبريل 2023 بعد رفع سعر الفائدة الي 2%
سعر الدولار اليوم، يزداد البحث عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 ابريل وذلك بعد ان استقر سعر الدولار امام الجنية المصري وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائد 2%، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي سعر الدولار اليوم السبت بالتفاصيل.
سعر الدولار اليوم
جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، و جاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، و بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، و بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وجاء في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع،بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.