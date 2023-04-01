سعر الدولار اليوم السبت 1 أبريل 2023 بعد رفع سعر الفائدة الي 2%

سعر الدولار اليوم، يزداد البحث عن سعر الدولار اليوم السبت الموافق 1 ابريل وذلك بعد ان استقر سعر الدولار امام الجنية المصري وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائد 2%، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي سعر الدولار اليوم السبت بالتفاصيل.

سعر الدولار اليوم

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، و جاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، و بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، و بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وجاء في بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع،بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم السبت

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 33.28 جنيه للشراء، 33.68 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ومن جانب اخر استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 37.80 جنيه للشراء، 38.19 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وكان قد ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، جدير بالذكر ان استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 99.66 جنيها للشراء، و100.65 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.