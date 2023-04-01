اتفرج ببلاش HD.. موعد وتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال افريقيا ومن هو الحكم

حيث يبحث الكثير من الجماهير العاشقة للمباريات عبر جميع مواقع جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والهلال في دوري ابطال افريقيا 2023 والتي يبحث عنها الكثير للتعرف على القنوات التي تنقل المباراة، والتي سيتم لعب المبارة في استاد القاهرة الدولى يوم السبت الموافق 1 من شهر ابريل في الساعة التاسعة مساء، حيث يرغب الكثير من الجماهير في متابعة هذة المبارة على التوالى، وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق كونكت سوف يقوم بعرض مبارة الاهلى والهلال في دوري ابطال افريقيا بث مباشر على الموبايلات حيث يحتاج هذا التطبيق إلى اشتراك شهري او سنوي مدفوع للتمكن من مشاهدة المباريات التي تذيعها قنوات أون سبورت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

توفر القناة المصرية “ON Time Sports ”، البث المباشر للمباراة المنتظرة ما بين الأهلي والهلال السوداني، والتي يلتقي فيها الفريقان مساء السبت 1 من شهر ابريل الجاري 2023 ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2023-2022، حيث يمكن استقبال قناة أون سبورت عبر جميع الشاشات التلفزيونية عبر القمر الصناعي ويكون ترددها هو.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجيز الأرضي ديجيتال: UHF 32.

الجيز الأرضي أنالوج: UHF 9.

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الإستقطاب: أفقي.

تشكيل الاهلى ضد الهلال

ويأتي تشكيل فرق الاهلى ضد الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.الهجوم: بيرسي تاو.

ويأتي تشكيل فريق الهلال ضد الأهلى على النحو التالي كما يلي.

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

الدفاع: ايمورو ابراهيم – الطيب عبدالرازق – عثماني ضيوف – أطهر الطاهر.

الوسط: والي الدين بوجبا – ديفيد أباغنا – عبدول أجاجون.

الهجوم: أنس سعيد – محمد عبدالرحمن – ليليبو مكابي.

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