شهادات بنك مصر والاهلي 2023 بعد نتيجة اجتماع البنك المركزي، يزداد البحث عن الشهادات الخاصة ببنك مصر والبنك الاهلي لعام 2023، حيث تم رفع البنك المركزي المصري لاسعار الفاائدة يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 وذلك في 200 نقطة من معدلات الايداع والاقراض بالاضافة الي الخصم والائتمان علي تلك الشهادات بنسبة 18 او 19 % علي الترتيب، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي نسبة وقيمة شهادات بنك مصر والاهلي بالتفاصيل.

شهادات بنك مصر والاهلي 2023 بعد نتيجة اجتماع البنك المركزي

ازداد البحث عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حول شهادات البنك الاهلي وبنك مصر وذلك بعد قرارات البنك المصري حول سعر الفائدة، وتكون سعر فائدة الشهادات كالتالي:

شهادة البنك الاهلي الثلاثة يتم صرفها علي مدار ثلاثة ايام بنسبة 16.5 ربع سنوية، وشهادة البنك الاهلي البلاتنينة علي مدار الثلاث سنوات بعائد 17.25 سنوية، وشهادة البنك الاهلي الخماسية لمدة خمس سنوات تكون بعائد شهري 12.25%، وشهادة بنك مصر ذات العائد المتغير تكون بفائدة من الممكن ان تصل الي 16.5% وتصرف علي مدار ثلاث سنوات، وشهادة بنك مصر ثلاثة سنوات بفائدة 16% شهرياً او 17.5% سنوياً.

قرارات البنك الأهلي بعد اجتماع البنك المركزي

كان قد اجتمع البنك الاهلي المركزي يوم الخميس الماضي الموافق 30 مارس 2023 وبعد ذلك الاجتماع قام البنك الاهلي المصري باعلان عن الزيادة الجديدة لاسعار الفائدة وتكون بنسبة 2% سنوياً، كما اعتمد البنك المركزي ان سعر الايداع الجديد يكون بنسبة 18.25% وبعد ذلك اعتمادها بنسبة 19.25% في القروض، جدير بالذكر ان كان سعر الفائدة للبنك الاهلي تصل الي 16.5 % من قيمتها وذلك قبل اجتماع البنك الاهلي المركزي ومن الممكن شراء جميع العملاء شهادات البنك الاهلي وذلك من خلال جميع الفروع الخاصة بالبنك الاهلي في جميع الفروع ومن الممكن ان يبدأ قيمة شراء الشهادة بداية منن الف جنية.