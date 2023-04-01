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تردد قناة DMC علي القمر الصناعي

علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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تردد قناة DMC علي القمر الصناعي ، قناة DMC هي قناة فضائية مصرية تابعة لمجموعة شركات DMC التي تأسست في عام 2017، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والإخبارية والرياضية والثقافية والاجتماعية تعتبر قناة DMC واحدة من أهم القنوات في مصر والعالم العربي، حيث تتميز بالتنوع والجودة في البرامج التي تقدمها، وتعتبر من بين القنوات الرائدة في مصر والشرق الأوسط.

تقدم قناة DMC العديد من البرامج الترفيهية المميزة مثل برنامج “المواهب العربية” و”صبايا” و”أراب كاستينج” و”رامز تحت الصفر”، كما تقدم القناة العديد من البرامج الإخبارية والتحليلية والحوارية التي تتناول الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر والعالم العربي.

تردد قناة DMC علي القمر الصناعي

تقدم قناة DMC أيضاً العديد من البرامج الرياضية المتنوعة مثل برنامج “كورة كل يوم” و”الكرة في كل مكان” و”ستاد دوت مصر” و”الدوري الإنجليزي الممتاز”، وتحظى هذه البرامج بشعبية كبيرة بين عشاق الرياضة في مصر والعالم العربي تعتبر قناة DMC وجهة مهمة للمشاهدين الذين يبحثون عن المحتوى الترفيهي والإخباري والرياضي المتنوع والمميز، وتتميز القناة بالجودة والتقنية المتطورة في عرض البرامج والأحداث والأخبار.

أولًا تردد قناة dmc دي إم سي إتش دي الجديد

القمر الصناعينايل سات
التردد11449
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي
معامل تصحيح الخطأ3/4
الجودةHD

ثانيًا تردد قناة دي إم سي دراما الجديد

القمر الصناعينايل سات
التردد11450
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي H
معامل تصحيح الخطأ5/6
الجودةHD

ثالثًا تردد قناة دي إم سي سبورت الجديد

القمر الصناعينايل سات
التردد12124
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي H
معامل تصحيح الخطأ3/4
الجودةHD

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علي ابو مازنمنذ ساعة واحدة
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