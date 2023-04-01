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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 علي النايل سات والعرب سات بجودة عالية

منة الله شريفمنذ 26 دقيقة
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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، يزداد البحث عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك حيث تعتبر القناة من القنوات المتخصصة وذلك لانها تقوم بعرض الافلام الؤثائقية والبرامج السياحية والمعلموتية الاخري بالاضافة الي انها تقوم بعرض الثقافة المتعلقة بالطبيعة الموجودة في دولة الامارات العربية ومنطقة الشرق الاوسط، ومن خلال موقع البديل سنعرض لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لمتابعة أحدث واجدد الافلام التاريخية الوثقائية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي الفمر الصناعي النايل سات وذلك لمتابعة الافلام التاريخية الخاصة بالطبيعة من خلال:

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 11411.
  • معدل الترميز: 30000.
  • معامل تصحيح الخطأ:4\3.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • القمر الصناعي: العرب سات.
  • التردد:11526.
  • الاستقطاب: افقي.
  • معدل الترميز:27500.
  • معامل تصحيح الخطأ:5\6.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر من افضل القنوات التي تقوم بعرض الطبيعة الموجودة بالاضافة الي ان يكون الهدف من القناة هي تعزيز الفهم الثقافي بالاضافة الي وعي المشاهدين ومن اهم مايميز القناة انها تقوم بعرض العادادت والتقاليد واعادة التاريخ القديم وذلك لجميع الشرق الاوسط ويكون الهدف من القناة هو تعزيز الحفاظ علي البيئية الطبيعية والانظمة البيئية والحياة البرية وذلك في دولة الامارات بالاضافة الي حماية الكنوز الطبيعية.

خطوات تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

  • اولاً الدخول علي القائمة من خلال الريموت الالكتروني.
  • ثانياً بعد ذلك الضغط علي قائمة التركيب.
  • ثالثاً ادخال التردد الخاص بالقناة، واختيار القمر الصناعي، ومعدل الترميز، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، المذكور في السطور السابقة.
  • رابعاً الضغط علي البحث ثم بعد ذلك الضغط علي الحفظ.

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منة الله شريفمنذ 26 دقيقة
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