موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الرسمي من وزارة التربية والتعليم لطلاب جميع المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الرسمي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدوال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 وذلك لجميع صفوف النقل وطلاب الشهادة الاعدادية وطلاب الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية العامة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي جداول الامتحانات الرسمية لجميع المراحل الدراسية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الرسمي

يبدأ جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وذلك لجميع صفوف النقل في المرحلة التعليمية وطلاب الشهادة الاعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ان الامتحانات يتم وضعها لتناسب جميع الطلاب وتناسب جميع قدراتهم الذهنية والفكرية بالاضافة الي الوقت المناسب لحل الورقة الامتحانية والمراجعة، وجاء موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني كالتالي:

يبدأ موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحة الثانوية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 202، وتبدا الشهادة الاعدادية 2023 يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 تكون يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

الجدول الزمني لوزارة التربية والتعليم تجاه امتحانات الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وذلك تحت قيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تعقد اختبارات النقل لجميع صفوف النقل بداية من اليوم السادس من شهر مايو 2023، وامتحانات الشهادة الاعدادية من المفترض ان تكون يوم 17 من شهر مايو، وامتحانات الدبلومات الفنية من المفترض ان تبدأ يوم 27 مايو القادم، وبعد ذلك امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو، ويكون هذا الجدول الزمني لجميع صفوف النقل المرحلة الابتدائية والاعدادبة والمرحلة الثانوية وذلك بعد الاختبارات الشهرية لشهر ابريل التي من المفترض ان تبدأ من بداية شهر ابريل 2023 ميلادياً.