مين الفائز.. رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 لتدخل السحب والفوز ب100 الف دولار

منذ بداية الشهر الكريم بدأ العديد من الأشخاص يبحثون حول جميع المواقع للتعرف على مسابقة الحلم التي يتم عرضها مرة واحدة في شهر رمضان من كل عام، حيث فاز الكثير من الأشخاص في هذه المسابقة وتعد هي واحدة من أهم وأشهر المسابقات في الوطن العربي ويتم الإعلان عن اسماء الفائزين من خلال صفحة Dream الحلم رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نكتب اليكم كافة المعلومات والتفاصيل بشأن الاشتراك في المسابقة في هذا الخبر.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

ونوفر اليكم في النقاط التالية معظم الدول بالارقام المتاحة لها للاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الاشتراك وإرسال رسالة بالإجابة الصحيحة من خلال الرقم التابعة للدولة فيما يلي.

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال دولة مصر عن طريق الرقم المتوفر اليكم أو ارسال رسالة للرقم حلم أو Dream، على 95450.

واذا كان المشترك من دول الامارات فيرسل رسالة إلى الرقم 6070.

الرقم الخاص بدولة الكويت للاشتراك في المسابقة هو 4141.

وللاشتراك من دولة فلسطين يمكن ارسال رسالة بالإجابة الصحيحة من خلال رقم 6750.

وللاشتراك من دولة لبنان على 008821622775623.

الرقم الخاص بدولة الاردن للاشتراك في المسابقة 68858.

الرقم الخاص بدولة تونس يمكن أن يرسل رسالة بالإجابة الصحيحة الى رقم 85819.

مواعيد عرض مسابقة الحلم مباشر mbc 4 في رمضان 2023

تُشاهدون حلقات مسابقة “الحلم” على أم بي سي فور، بشكل حصري وبجودة عالية على المباشر في رمضان في هذه المواعيد.

12:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر.

1:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

9:00 بتوقيت المغرب.

10:00 بتوقيت الجزائر.

مسابقة الحلم 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة الكبري نقديا خلال الساعات القليلة القادمة على الهواء مباشرة عبر قناة بم ام سي، وتوفر المسابقة للمشتركين من بلغ عمرهم 18 سنة فأكثر، حيث أن المسابقة تقدم للفائز جائزة تبلغ 1000.000 دولار أمريكي في السحب الشهري والتي يمكن ارسال الإجابة الصحيحة عبر رسالة تليفونية من خلال الرقم على حلم أو Dream.

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