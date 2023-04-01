عاجل ورسمياً.. موعد صرف مرتبات شهر ابريل للمعلمين 2023 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

أعلنت وزارة المالية خلال الأيام الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل للمعلمين 2023، وقد بدأ بعدها البحث عن قيمة الزيادة المقرر صرفها بعد توجيهات السيد الرئيس السيسي بشأن زيادة قيمة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من بداية شهر أبريل 2023.

مرتبات شهر ابريل للمعلمين 2023

أشار المسؤولون بوزارة المالية إلى أنه من المقرر أن يبدأ صرف قيمة الزيادات التي اعتمدها الرئيس السيسي بداية من يوم الثالث عشر من أبريل 2023 حتى يتم صرفها إلى المستحقين قبل قدوم عيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، والهدف من ذلك هو التخفيف على المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده العالم في الوقت الحالي.

ونعرض خلال السطور التالية جدول لتوضيح زيادة المرتبات 2023 التي من المقرر أن يبدأ صرفها مع بداية حلول شهر أبريل 2023:

تبلغ قيمة الزيادة في المرتبات لأصحاب الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه في الشهر الواحد.

تُصرف قيمة زيادة لأصحاب الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيهًا في الشهر الواحد.

يحصل الحاملون على درجة الماجستير ممن يعملون بقطاعات الدولة على زيادة في الراتب بقيمة 6000 جنيهًا شهريًا.

أما بالنسبة لأولئك الذين يحملون درجة الدكتوراه ممن يعملون بقطاعات الدولة؛ فنجد أنهم يحصلون على زيادة في الراتب بقيمة 7000 جنيًها في الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل للمعلمين 2023

أعلنت وزارة المالية رسميًا عن تبكير الموعد الخاص بصرف مرتبات شهر أبريل للمعلمين 2023، وكذلك صرف قيمة الزيادة المقررة على الراتب في يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من أبريل 2023 بدلًا من يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من أبريل 2023، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لشراء جميع احتياجاتهم الأساسية قبل قدوم موعد العيد وذلك من أجل تخفيف الأعباء عليهم في ظل الوضع الراهن الذي تشهده البلاد.

أما فيما يتعلق بموعد صرف متأخرات المستحقات الخاصة بالعاملين غير الرواتب؛ فقد أشار المسؤولون إلى أنه من المقرر أن يتم صرفها في يوم السادس والتاسع والعاشر من أبريل 2023.