رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة إجابة سؤال المسابقة 10 رمضان

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، يزداد البحث عن رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة حيث هذة المسابقة حصلت علي نسبة كبيرة من المشاهدين والمتابعين في شخر رمضان 1444 وتقوم بتقديم هذة المسابقة الاعلامية مايا العبسي حيث تدور هذة المسابقة حول مجموعة كبيرة من الاسئلة الثقافية ومن خلال الاجابة سيتم حصول المشترك علي قيمة جائزية كبيرة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاشتراك في هذة المسابقة.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

أتاحت ادارة المشابقة رابط للاشتراك في هذة المسابقة وذلك من خلال الصفحة الرسمية للمسابقة حيث يمكن الاجابة من خلال هذا الرابط للحصول علي الجوائز المتقدمة، وتدور فكرة هذة المسابقة حول مجموعة كبيرة من الاسئلة الثقافية وتكون هذة الاسئلة اسئلة عشوائية في مختلف شوارع دولة اليمن وهذة الاسئلة تعرض عبر شبكة القناة الفضائية السعيدة اليمنية، والاعلان عن الاجابة الصحيحة من خلالها.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

اولاً الدخول عبر الموقع الرسمي لمسابقة طائر السعيدة.

ثانياً ادخال اسم المشترك رباعي.

ثالثاً ادخال رقم الهاتف الخاص بالمشترك والتأكد انه صحيح.

رابعاً ادخال جميع البيانات الخاصة بالمشترك والمطلوبة.

تردد قناة السعيدة الجديد الناقلة لمسابقة طائر السعيدة

القمر الصناعيك النايل سات.

التردد: 11098.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جدير بالذكر ان يتم اذاعة مسابقة طائر السعيدة يومياً عبر القناة الفضائية السعيدة اليمنية وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت صنعاء وتعاد المسابقة في تمام الساعة الثالثة والعشرين فجراً ويتم الاعادة للمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت صنعاء.