HERE.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 120 من خلال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة 2023 على النايل سات

مسلسل المؤسس عثمان يعتبر من أشهر المسلسلات التاريخة في العالم العربي يتابعه عدد كبير من الأفراد نظرا لما يحكيه من قصة مؤثرة عن احد ابطال الدولة العثمانية التي حكمت العالم الإسلامي أكثر من خمسة قرون متتالية شهد العالم الإسلامي فيها تقدما كبيرا وحققت إنجازات عظيمة.

مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة

قدمت الدراما التركية العديد من المسلسلات المتميزة للعالم العربي وكان من أبرز هذه المسلسلات المؤسس عثمان:

يعرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءا وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة والساعة التاسعة مساء وفقا لتوقيت المملكة العربية السعودية.

ينتظر جميع المشاهدين في الوطن العربي مسلسل المؤسس عثمان للتمتع بمشاهدة أكثر إثارة وتشويقا،ومن اجل متابعة احداث الدولة العثمانية التي استمرت فترة طويلة تحكم العالم الإسلامي بأكمله وحققت إنجازات متعددة في مختلف مجالات الحياة ، ومعرفة اهم الشخصيات الاسلامية الذين حافظوا على الدين الإسلامي وقاموا بمحاربة اعدائه في مختلف أطراف العالم وفتحوا الكثير من البلاد الأجنبية ونشروا فيها الإسلام.

أبطال المؤسس عثمان الحلقة 120

مسلسل المؤسس عثمان أعظم أعمال الدراما التركية يجسد أحداث تاريخية هامة أثرت فى تاريخ العالم الإسلامي، ساهم في نجاح المسلسل عدد كبير من الممثلين الذين شاركوا فيه وكان من أهم هؤلاء الأبطال:

الفنان بوراك اوزجيفيت.

ديدام بالشين.

راغب سافاش.

عائشة جول جوناى.

نور الدين سونماز.

جلال آل.

وايمره باسل كغ.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان أعظم أعمال الدراما التركية سيطر المسلسل على جميع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عبر شبكة الإنترنت منذ عرض أولى حلقاته وتدور أحداث المسلسل حول استمرار الصراع القائم بين السيد عثمان وجميع الأفراد من حوله؛ ويرجع سبب هذا الصراع إلى الرغبة في وضع خريطة تأسيس الدولة العثمانية التي استمرت قرابة 500 عام مسيطرة على العالم الإسلامي، ورغب السيد عثمان في وضع الخريطة من أجل تحقيق بعض الأهداف التي كان من أهمها إيقاع الأعداء المتواجدين وأهمهم السلطانه أسمهان والأمير كانتاكوزانوس.