موعد صرف زيادة السلع التموينية خلال رمضان 2023 وفقاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

موعد صرف زيادة السلع التموينية،قامت وزارة التموين والتجارة الداخيلة بالعلان عن صرف زيادة في التموين خلال شهر رمضان 2023 ولكن كان قد حصص السلع التموينينة التي تصرف خلال شهر ابريل وذلك لاصحاب البطاقات التموينينة ، ومن خلال موقع اليدسل ستتعررف علي موعد صرف زيادة التموين بالتفاصيل.

موعد صرف زيادة السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد صرف زيادة التموين وذلك خلال شهر رمضان 2023 وخلال شهر ابريل حيث من المفترض ان يتم الصرف للدفعة الثامنة من قيمة الدعم الاستثنائي وذلك وفقاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير الدعم والحماية للأسر الاكثر احتياجاً في شهر رمضان ولتوفير حياة كريمة للمستهلك، جدير بالذكر ان كان اليوم السبت الموافق 1 ابريل 2023 هو بداية صرف زيادة التموين في رمضان 2023.

الفئات المستحقة للحصول علي زيادة التموين 2023

تحصل الاسرة التي يكون راتبها اقل من 2700 جنية علي زيادة في التموين خلال شهر رمضان 2023.

تحصل الاسرة المستحقة من معاش تكافل وكرامة علي زيادة في التموين خلال شهر رمضان 2023.

تحصل المطلقات علي زيادة في التموين خلال رمضان 2023.

يحصلو اصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة علي زيادة في التموين خلال رمضان 2023.

جدير بالذكر ان تصرف زيادة بقيمة 100 جنية للاسرة الواحدة، ويتم صرف زيادة بقيمة 200 جنية لبطاقة التموين الذي يكون مقيد عليها اسرتان او ثلاث أسر، وتصرف زيادة بقيمة 300 جنية لبطاقة التموين الذي يكون مقيد عليها أكثر من ثلاث أسر، وكل هذا يكون بهدف توفير الحماية الاجتماعية لاسرة الاكثر احتياجاً وتوفير الرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة للاسر.