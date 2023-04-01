دعاء 11 رمضان 2023 دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

دعاء 11 رمضان 2023 – من العبادات الرئيسية التي يرغب المسلم في أدائها في شهر رمضان المبارك ، ومن أفضل أوقات الصلاة في رمضان أثناء الإفطار والسحور ، وخاصة ليلة القدر ، في الثلث الثاني من الشهر المبارك. يبدأ اليوم ، وأيامه تمضي سريعا للمسلمين.

وبجانب دعاء فجر اليوم الحادي عشر من رمضان، وبالإضافة إلى ذكر الله هناك قراءة القرآن، وهي من العبادات المستحبة في شهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه”، وفي حديث آخر “من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف”، كما يستحب الإكثار من الدعاء بعد ختم القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “اقرءوا القرآن وسلوا الله به، قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس”.

دعاء 11 رمضان 2023

وتعطي البديل الإخبارية لجميع أتباعها في الدول العربية والإسلامية ، صلاة 11 رمضان 2023 ، على لسان ابن عباس ، على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهيب بإذن الله. القوة ، مساعد أولئك الذين يطلبون المساعدة.















دعاء 11 رمضان 2023 – استجابة الأدعية

دعاء الفجر لتسهيل الأمور

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت.

اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.