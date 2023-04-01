موعد زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات في مصر قبل عيد الفطر المبارك

موعد زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات في مصر، يزداد البحث عن موعد زيادة الحد الادني للاجور حيث يبحث جميع العاملين وذلك بعد اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار برفع أجور الموظفين في الدولة حيث يتم رفع جميع المرتبات في الدولة الي الف جنيهاً وذلك حتي وصول بهدف الوصول الي ثلاثة الاف وخمسمائة الاف جنيه، وكل ذالك بالاتفاق مع وزارة المالية المصرية، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات في مصر.

موعد زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات في مصر

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف الحد الادني لزيادة الحد الادني للأجور والمرتبات في مصر حيث من المفترض ان يتم الزيادة في المرتبات لجميع الموطفين في جميع الوزرات والهيئات الحكومية، ويمكن صرف الزيادة خلال الاربع ايام في شهر ابريل وذلك لجميع الموطفين في الهيئات الحكومية وذلك عدم الازداحم حول المكينات ولمنع انتشار فيروس كرورنا من جديد.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر

أعلنت وزارة المالية المصرية ان يتم صرف مرتبات شهر ابريل 2023 لجميع العاملين في الدولة بداية من يوم 13 ابريل ويوم الاربعاء الموافق 19 ابريل ويوم الخميس الموافق 20 ابريل، ويكون موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب يوم الخميس الموافق 6 ابريل ويوم الاحد الموافق 9 ابريل والاثنين الموافق 10 ابريل جدير بالذكر ان يتم وضع الاموال لصرف مرتبات شهر ابريل 2023 في ماكينات الصرف قبلها بيوم، وتم تقسيم الايام لمنع الازدحام علي ماكينات الصرافة ولمنع انتشار فيروس كورونا من جديد.