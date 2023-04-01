طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل 2023 من خلال موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل،يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد سداد فاتورة التيلفون الارضي لشهر ابريل ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد سداد فاتورة الخط الارضي وخطوات الاستعلام عنها وكيفية دفعها الكترونياً من خلال الانترنت.

فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل

يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي من خلال الانترنت حيث اتاحت شركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي الكترونياً، وتم توفير هذا منذ يوم 15 مارس 2023، حيث من الممكن سداد فاتورة الخط الارضي لشهر مارس حتي يوم 14 ابريل، حيث يتم تنشيط خدمة تلقي المكالمات جدير بالذكر ان اذا لم يتم دفع الحساب قبل يوم خمسة عشرة من شهر مايو وبعد ذلك يتم تعليق خدمة الاتصال.

خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي في شهر أبريل 2023

من الممكن الاستعلام علي فواتير التيلفون الارضي لسداد شهر ابريل من خلال هذة الخطوات:

اولاً الاتصال علي 19777 وذلك للاستعلام عن قيمة الفاتورة او اي استعلام عن فاتورة الخط الارضي.

ثانياً يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي من خلال مراكز الاتصال الخاصة بشكرة الاتصالات.

ثالثاً ممكن سداد فاتورة الخط الارضي من خلال فودافون كاش او من خلال المكاتب البريدية.

ولسداد فاتورة الخط الارضي ، يجب الدخول علي موقع المصرية للاتصالات، وبعد ذلك ادخال رمز المقاطعة، وكتابة بتدوين رقم هاتف العميلل، وتحديد اظهار الفواتير.

موقع المصرية للاتصالات

اتاحت وزارة الاتصالات رابط وذلك للاستعلام عن فاتورة الخط الارضي ويمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي من خلال هذا الرابط وبعد ذلك ادخال رمز المحافظة وبعد ذلك ادخال رقم الهاتف الارضي.