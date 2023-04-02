تعرف على جميع شهادات البنك الاهلي وبنك مصر اليوم 2023/1/2 باخر تحديث بعد رفع البنك المركزي الفائدة

تطرح البنوك المصرية البنك الاهلى وبنك مصر 2023 شهادات الادخار والاستثمار والتعرف على قيمة رفع الفوائد، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والبنك الاهلى في يوم الخميس الموافق 30 من الشهر الماضي برفع فائدة قدرها 20% بما يعادل 200 نقطة، وتطرح بنوك الاستثمار شهادات ادخارية جديدة بعائد مميز ، ونستعرض اليكم من خلال موقعنا كافة الشهادات بالبنك الأهلى والبنك المصري المركزي 2023، حيث يقدم البنك الاهلى بتقديم شهادة بلاتينية وقدر الفائدة الثابتة 17.25% والعائد السنوي 16.5% شهادات البنك الاهلي وبنك مصر اليوم 2023 والتي هي بعائد ثلاث سنوات وهي أعلى فائدة بالبنك الأهلي.

شهادات البنك الاهلي وبنك مصر اليوم 2023

قررت لجنة السياسة بالبنك المصـري من يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة، بمعدل 200 نقطة أساس، لتصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75، حيث ينتظر العملاء زيادة ورفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري هذا الشهر لرفع أسعار الفائدة في العمليات المصرفية، حيث يضاف العائد البنكي إلى حساب العميل سواء في البنك المصري أو البنك المركزي الاهلى بذات دورية الصرف التي يحددها العميل.

البنك الاهلى وبنك مصر 2023

ونكتب اليكم في السطور البارزة المقبلة التعرف على مميزات البنك الاهلى وايضا مميزات بنك مصر للحصول على شهادات الاستثمار كما يلي.

يحسب العائد على شهادة البنك الأهلي المصري من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

تسمح شهادة البنك الأهلي المصري الحصول على قرض بضمان القيمة الأسمية حتي 90%.

يمكن إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات التى يتم حصولها من البنك.

لا يمكن الاسترداد قبل أن تمضي ستة اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي حتي يوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية الفترة الزمنية وفق الشروط التي يعلن عنها البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

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