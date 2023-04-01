دعاء 11 رمضان 2023 – دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

دعاء 11 رمضان 2023، يتزايد البحث حول افضل الادعية لليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2023 حيث يبدا من اليوم الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، وتبدأ العشرة الثانية من رمضان وذلك بداية من فجر يوم الاحد الموافق 2 ابريل ميلادياً وتنتهي من مغرب يوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023 وبد ذلك من المفترض ان تبدا العشرة الاواخر من شهر رمضان ويبدا المسلمون في الاستعداد لاستقبال ليلة القدر.

دعاء 11 رمضان 2023

إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

موعد أذان الفجر اليوم الحادي عشر من رمضان

يتغير موعد اذان المغرب في شهر رمضان كل يوم بالاضافة الي موعد اذان الفجر حيث يكون موعد اذان المغرب لليوم الحادي عشر من رمضان الموافق يوم الاحد 2 ابريل 2023 يحين في تمام الساعة الرابعة والربع صباحاً بتوقيت القاهرة، ويكون موعد اذان المغرب في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة وبهذا يكون عدد ساعات الصيام في اليوم الحادي عشر 14 ساعة و19 دقيقة.