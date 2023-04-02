مسابقة طائر السعيدة 2023 مع مايا العبسي وطريقة الاشتراك عبر alsaeedah-tv.net

مسابقة طائر السعيدة، يبحث الكثير من متابعين وجماهير مسابقة طائر السعيدة عن كيفية الاشتراك في هذة المسابقة حيث تعتبر هذة المسابقة ضمن المسابقات الرمضانية الدينية ويقوم بتقديمها الاعلامية اليمنية مايا العبسي، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة ورابط الاستعلام عنها.

مسابقة طائر السعيدة

تعتبر مسابقة الطائر السعيدة من افضل المسابقات الرمضانية حيث يمكن الاشتراك في المسابقة الكترونياً من خلال الرابط التي اتاحتة ادارة مسابقة طائر السعيدة، يتم طرح الاسئلة يومياً عبر الانترنت ويمكن لجميع المشاهدين المشاركة في المسابقة في جميع الوطن العربي وليس مواطنين دولة اليمن فقط، وبعد ذلك ادخال البيانات الخاصة بجميع الراغبين في الاشتراك والاجابة علي السؤال وبعد ذلك معرفة اسماء الفائزين في المسابقة.

موعد مسابقة طائر السعيدة

تذاع مساابقة طائر السعيدة عبر قناة السعيدة الفضائية اليمنية وذلك في تمام الساعة العشارة مساءً وتعاد في تمام الساعة الثالثة والعشرين فجراً ويتم الاعادة للمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وكل هذة المواعيد بتوقيت صنعاء عاصمة دولة اليمن جدير بالذكر ان تعتبر هذة المسابقة فرصة كبيرة لربح الجوائز، ويمكن ضبط تردد قناة السعيدة الجديدة لمتابعة مسابقة الطائر السعيدة من خلال:

التردد: 11098.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تم توفير رابط للاشتراك في مسابقة طائر السعيدة وذلك من خلال قناة السعيدة اليمنية الفضائية ةتتميز هذة المسابقة بالاثارة والمغامرة وللاشتراك في مسابقة طائر السعيدة يجب الدخول علي موقع المسابقة الرسمي.