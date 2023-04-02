موعد امتحانات نهاية العام الترم الثاني 2023 لجميع المدارس والجامعات الحكومية والازهرية

موعد امتحانات نهاية العام الترم الثاني، ينتظر جميع الطلاب واولياء الامور موعد امتحانات نهاية العام 2023 وذلك لجميع الصفوف النقل الدراسية حيث اقترب موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت قيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي جدول امتحانات نهاية العام الدراسي بالتفاصيل.

موعد امتحانات نهاية العام الترم الثاني

قامت وزارة الترببية والتعليم والتعليم باعتماد جدوال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وذلك لجميع صفوف النقل حيث كان من المفترض ان تكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر رمضان ولكن اعلنت وزارة التربية والتعليم عن تاجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في شهر مايو بدلاً من شهر ابريل، واعتمد الوزارة الجدول حيث من المفترض ان يتم بدااية امتحانات الفثل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الاعداية بداية من يوم 6 مايو 2023 وبعد ذلك ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بداية من يوم 27 مايو 2023 وعن امتحانات الثانوية العامة من المفترض ان تبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 وذلك وفقاً للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات

يختلف موعد بدء الامتحانات في الجامعات من جامعة لاخري حيث يكون موعد بدء امتحانات الجامعات في نهايات مايو او في اول اسبوع من شهر يونيو حيث من المفترض ان ينتهي الفصل الدراسي الثاني في الجامعات يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 وبعد ذلك تقوم كل جامعة بوضع الجدول الخاص التي ستعلنة من حلال الكليات والمعاهد، وعن جامعة الازهر يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 وذلك في جميع الكليات الموجودة في جامعة الازهر في الاقاليم والقاهرة، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023.