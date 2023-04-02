خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 1444 من خلال وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، قامت وزارة العمل العراقية بالاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة وذلك من خلال موقع مطلتي التي اتاحتها وزارة العمل العراقية، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 في العرا، وخطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية. ، قامت وزارة العمل العراقية بالاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة وذلك من خلال موقع مطلتي التي اتاحتها وزارة العمل العراقية، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 في العرا، وخطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن لجميع المواطنين في العراق الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للحصول علي الوجبة التاسعة في العراق، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الهوية الوطنية وبعد ذلك ستظهر قوائم اسماء المشمولين في العراق، حيث هذة القائمة تضم مجموعة كبيرة من مواطنين العراق لسد اححتياجتهم وذلك يكون بهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والانساني.

خطوات الاستعلام عن أسماء الأشخاص المقبولين في الوجبة التاسعة

يمكن الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة من خلال هذى الخطوات التالية:

اولاً الدخول علي موقع دائرة العمل وذلك لضبط الرعاية الاجتماعية الذي اتاحتة وزارة العمل العراقية.

وذلك لضبط الرعاية الاجتماعية الذي اتاحتة وزارة العمل العراقية. ثانياً اختيار منصة المظلمة وذلك من خلال الخيارات الموجودة في القائمة الرئيسية.

ثالثاً اختيار الرعاية الاجتماعية.

رابعاً الضغط علي عرض الاسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

خامساً تحديد الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية.

سادساً ادخال جميع البيانات المطلوبة للاشتراك في الرعاية الاجتماعية والتأكد ان البيانات تكون صحيحة.

وفي النهاية الضغط علي خانة الاستعلام.

جدير بالذكر ان يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للحصول علي الوجبة التاسعة من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ومن خلال رقم الهوية الوطنية العراقية.