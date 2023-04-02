دعاء ليلة القدر وفضلها .. أدعية العشر الأواخر من رمضان المبارك 2023
دعاء ليلة القدر وفضلها .. أدعية العشر الأواخر من رمضان المبارك 2023، تعد الايام الاواخر في شهر رمضان المبارك من الاشياء المفضلة لدي الكثير من المسلمين في العالم ويفضل الكثير الحصول علي أدعية مفضلة والعشر الأواخر من رمضان ذات أهمية كبيرة في الدين وذلك نظراً لوقع ليلة القدر في العشر الأواخر من تلك الأيام، ويسعي الكثير من الامة الإسلامية في تلك الأيام بالصلح مع النفس بالدعاء واتقاء الله في ما يفعلون من عمل والكثير من الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلمين .
دعاء ليلة القدر وفضلها
اجتمع الكثير من الصحابة والعلماء على ان فضل ليلة القدر كبير للغاية عند الله سبحانة وتعالي ووصي بها النبي محمد صلي الله عليه وسلم لذلك يسعي الكثير من المسلمين في تلك الفترة للحصول علي الثواب ويسعون جاهدون من أجل معرفة الأدعية المفضلة في تلك الليلة المباركة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ” من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين”.
أدعية العشر الأواخر من رمضان المبارك
- اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذ سُئلت به أجبت إذا دُعيت به أعطيت أن تقضي لي حاجتي إنَّك على كل شيء قدير.
- اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرًّجته ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
- اللهم إني أسألك رضًا لا يعقبه سخط، وفرحًا لا يعقبه حزن، اللهم املأ قلبي بكل ما هو خير لي، واقضِ لي حاجتي بقدرتك يا أرحم الراحمين.
- اللهم إنك تعلم كل خفية، فاكشف عني كل بلوى تصيبني وأغثني وكن معي، اللهم ارحمني والطف بي وتداركني يا لطيف.
- اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي لي حاجتي يا رحمن.
- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجال.
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.
- اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
- اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ.
- اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أَمَلَ المُشتاقينَ.
- اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا مَن في طاعتهِ سعادة الدارين وفى مخالفتهِ شقاوة الدارين.
- اللهم اجعل شهر رمضان بداية ربح لطاعتنا واجعله زيادةً لنا في مودتنا وروضةً مرادنا وبُغيتنا.
- اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد، صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد، صلى الله عليه وسلم.
- اللهم لا تجعل في قلوبنا بغضًا لأحد واجعلنا من السابقين في الصلاة برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان.
- اللهم إني أعوذ بك من سوء التوفيق ومن حياة الضيق ومن مخالفة الطريق ومن الحُمى والحريق ومن قلة المُعين والصديق ومن هجر الحميم والرفيق.
- اللهم اصرف عنا الكروب، وانصرنا نصر الكرام بفضلك يا ذا الفضل والإنعام.