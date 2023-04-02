دعاء ليلة القدر وفضلها .. أدعية العشر الأواخر من رمضان المبارك 2023، تعد الايام الاواخر في شهر رمضان المبارك من الاشياء المفضلة لدي الكثير من المسلمين في العالم ويفضل الكثير الحصول علي أدعية مفضلة والعشر الأواخر من رمضان ذات أهمية كبيرة في الدين وذلك نظراً لوقع ليلة القدر في العشر الأواخر من تلك الأيام، ويسعي الكثير من الامة الإسلامية في تلك الأيام بالصلح مع النفس بالدعاء واتقاء الله في ما يفعلون من عمل والكثير من الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلمين .

دعاء ليلة القدر وفضلها

اجتمع الكثير من الصحابة والعلماء على ان فضل ليلة القدر كبير للغاية عند الله سبحانة وتعالي ووصي بها النبي محمد صلي الله عليه وسلم لذلك يسعي الكثير من المسلمين في تلك الفترة للحصول علي الثواب ويسعون جاهدون من أجل معرفة الأدعية المفضلة في تلك الليلة المباركة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ” من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين”.

أدعية العشر الأواخر من رمضان المبارك