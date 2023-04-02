دعاء 11 رمضان 2023/1444 تويتر .. دعاء ليلة النصف من رمضان مكتوب ومستجابة

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023 هو الدعاء لبداية الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك ، نوضح لكم استكمال اجمل الادعية الخاصة بشهر رمضان بالتحديد في النصف من شهر رمضان المبارك، حيث يتكاسل البعض في الثلث الثاني من رمضان بعد ان بداء الجميع بقوة كبيرة لاستقبال العشر الأوائل من الشهر الكريم بالدعاء والتقوة والإيمان، ويسعون في العشر الأواخر ليدركوا فضل ليلة القدر، ولذلك نقدم لكم اجمل الادعية وفضلها في العشر الأواسط من رمضان.

دعاء 11 رمضان 2023/1444 تويتر

ونقوم في شهر رمضان من خلال موقعنا البديل بإستعراض اجمل الأدعية التي كان يفضلها العلماء والصحابة والتي كان يرددها النبي صلي الله عليه وسلم وفي الحادي عشر من رمضان نردد دعاء : “اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ والْعِصْيَانَ، وحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ والنِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ”.

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023