دعاء 11 رمضان 2023/1444 تويتر .. دعاء ليلة النصف من رمضان مكتوب ومستجابة
دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023 هو الدعاء لبداية الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك ، نوضح لكم استكمال اجمل الادعية الخاصة بشهر رمضان بالتحديد في النصف من شهر رمضان المبارك، حيث يتكاسل البعض في الثلث الثاني من رمضان بعد ان بداء الجميع بقوة كبيرة لاستقبال العشر الأوائل من الشهر الكريم بالدعاء والتقوة والإيمان، ويسعون في العشر الأواخر ليدركوا فضل ليلة القدر، ولذلك نقدم لكم اجمل الادعية وفضلها في العشر الأواسط من رمضان.
دعاء 11 رمضان 2023/1444 تويتر
ونقوم في شهر رمضان من خلال موقعنا البديل بإستعراض اجمل الأدعية التي كان يفضلها العلماء والصحابة والتي كان يرددها النبي صلي الله عليه وسلم وفي الحادي عشر من رمضان نردد دعاء : “اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ والْعِصْيَانَ، وحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ والنِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ”.
دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2023
- اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته وافتح لي فيه أبواب جنانك، وأغلق عني فيه أبواب نيرانك، ووفقني فيه لتلاوة قرآنك.
- اللهم اجعلنى فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك.
- اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك وألا أعصيك اجعلنى فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.
- اللهم سعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا وأرزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه أموري من عسر إلى يسر، اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهر قلبي يا من لا يشغله إلحاح الملحين.
- اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا.
- اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب.
- أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك ولا أعصيك.
- اللهم اجعلنى فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.
- اللهم أعني على كل شيء، أعني على شر نفسي في هذا الشهر الفضيل، اللهم يسر لي أمري واحفظ لي أهلي وأبنائي وعيالي يا رب العالمين.
- اللهم أعوذ بك من كل شيء يضرني ويؤذيني يا رب العالمين، اللهم ارحمني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين.
- اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، اللهم ارزقني الخير وبارك لي في كل عمل أقوم به في حياتي.
- اللهم ارزقني القوة، وارزقني الهمة العالية لأتقرب إليك في كل العبادات يارب العالمين، اللهم ارزقني الجنة وارزقني الخير والسعادة، واجعلني من الذين رضيت عنهم يا رب العالمين.
- اللهم لا تحرمني الخير والعبادة والطاعة والرحمة، اللهم ارحمني فإنك لي راحم ولا تعذبني فإنك علي قادر والطف بي فيما جرت بها الأقدار يا جبار.