تردد قناة إم بي سي مصر MBC على النايل سات

تردد قناة إم بي سي مصر MBC، إم بي سي مصر هي إحدى القنوات التلفزيونية الفضائية الخاصة المصرية، والتي تعتبر واحدة من أهم وأشهر القنوات في البلاد تأسست القناة عام 2001، وتقدم برامج متنوعة تتناول الأخبار والشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية، وتعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام العربية والمصرية.

تردد قناة إم بي سي مصر MBC

تبث إم بي سي مصر بشكل مستمر على مدار الساعة، وتغطي مدنًا عدة في مصر، بما في ذلك العاصمة القاهرة وتتميز القناة بالتغطية الشاملة والموضوعية للأحداث والقضايا الراهنة في مصر والعالم العربي، كما تعتبر إحدى المصادر الرئيسية للأخبار والمعلومات للجمهور المصري والعربي وتحظى القناة بشعبية كبيرة بين المشاهدين والمتابعين في مصر والعالم العربي، حيث تعد واحدة من القنوات الرائدة في مجال الإعلام والترفيه في المنطقة.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

محتوي قناة إم بي سي مصر MBC

إم بي سي مصر تقدم مجموعة من البرامج التلفزيونية المتنوعة التي تستهدف جميع فئات الجمهور، ومن بين البرامج التي تعرضها القناة: