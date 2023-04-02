رابط تحميل لعبة Gta vice city جاتا فايس سيتي للأندوريد والايفون والكمبيوتر

تحميل لعبة Gta vice city جاتا فايس سيتي، تعد لعبة جاتا فايس سيتي (GTA VICE CITY) من أبرز العاب الفيديو المعروفة وهي من نوع العالم المفتوح والتي تم إنتاجها من قبل شركة Rockstar North ونشرتها شركة Rockstar Games في عام 2002. تدور أحداث اللعبة في مدينة فيس سيتي الخيالية التي تمثل مدينة ميامي في الثمانينيات من القرن الماضي، وتتبع قصة شخصية تدعى تومي فيرسيتي، وهو عضو سابق في عصابة في نيويورك، يتم إرساله إلى فيس سيتي للعمل مع أحد العصابات المحلية.

تحميل لعبة Gta vice city جاتا فايس سيتي

تتميز لعبة جاتا فايس سيتي برسومات عالية الجودة وعالم مفتوح ضخم يمكن للاعب استكشافه بحرية، وتتضمن العديد من المهام والمغامرات التي يجب على اللاعب إكمالها لإنهاء اللعبة. وتحتوي اللعبة على العديد من الأسلحة والمركبات والشخصيات القابلة للعب، وتمتاز بالطابع العنيف والمثير الذي يجذب عددًا كبيرًا من اللاعبين. وتعتبر جاتا فايس سيتي واحدة من أكثر الألعاب شهرة وشعبية في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو، وحق

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مزايا لعبة جاتا فايس سيتي

تشتمل Gta vice city على العديد من المميزات ومنها كالتالي: