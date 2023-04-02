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رابط تحميل لعبة Gta vice city جاتا فايس سيتي للأندوريد والايفون والكمبيوتر

علي ابو مازنمنذ 39 دقيقة
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تحميل لعبة Gta vice city جاتا فايس سيتي، تعد لعبة جاتا فايس سيتي (GTA VICE CITY) من أبرز العاب الفيديو المعروفة وهي من نوع العالم المفتوح والتي تم إنتاجها من قبل شركة Rockstar North ونشرتها شركة Rockstar Games في عام 2002. تدور أحداث اللعبة في مدينة فيس سيتي الخيالية التي تمثل مدينة ميامي في الثمانينيات من القرن الماضي، وتتبع قصة شخصية تدعى تومي فيرسيتي، وهو عضو سابق في عصابة في نيويورك، يتم إرساله إلى فيس سيتي للعمل مع أحد العصابات المحلية.

تحميل لعبة Gta vice city جاتا فايس سيتي

تتميز لعبة جاتا فايس سيتي برسومات عالية الجودة وعالم مفتوح ضخم يمكن للاعب استكشافه بحرية، وتتضمن العديد من المهام والمغامرات التي يجب على اللاعب إكمالها لإنهاء اللعبة. وتحتوي اللعبة على العديد من الأسلحة والمركبات والشخصيات القابلة للعب، وتمتاز بالطابع العنيف والمثير الذي يجذب عددًا كبيرًا من اللاعبين. وتعتبر جاتا فايس سيتي واحدة من أكثر الألعاب شهرة وشعبية في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو، وحق

  • افتح متجر جوجل بلاي أو أب استور أو المتجر المتوفرة في الهاتف الخاص بك.
  • اكتب (Grand Theft Auto: Vice City) في مربع البحث.
  • انتظر حتى الانتهاء ثم اضغط على فتح الآن.
  • وقم بالنقر علي كلمة تحميل او تثبيت التي ستظهر امامك علي الفور.

مزايا لعبة جاتا فايس سيتي

تشتمل Gta vice city على العديد من المميزات ومنها كالتالي:

  • هذه اللعبة تليق تمامًا بجميع الأعمار سواء صغار السن أو كبار.
  • يمكنك لعبها إذا لم تكن متصل إلى الإنترنت فهي لا تحتاج إلى ذلك.
  • تجعلك تعيش على أرض الواقع ولا تجعل اللاعب يشعر وكأنه يعيش في عالم خيالي.

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علي ابو مازنمنذ 39 دقيقة
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