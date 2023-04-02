رابط التسجيل عن بُعد المدارس الابتدائية تونس 2023/2024 ترسيم سنة أولى عبر موقع inscription.education.tn

حرصت وزارة التربية والتعليم التونسية على تطوير تقديم خدمات العملية التعليمية ، ولهذا السبب أطلقت موقع التسجيل عن بعد للمدارس الابتدائية 2023/2024 ، ترسيم السنة الأولى ، حتى يتمكن الآباء من تسجيل أبنائهم للالتحاق بالمدارس الابتدائية وبناءً عليه، قامت وزارة التربية والتعليم مؤخراً بفتح باب التسجيل لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد ، وضمن هذا الإطار نوضح الخطوات الواجب تطبيقها والأوراق الرسمية المطلوبة للتسجيل.

موقع التسجيل عن بُعد المدارس الابتدائية 2023/2024

فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها من أجل التسجيل عن بُعد في المدارس الابتدائية:

الذهاب عبر الإتصال بشبكة الإنترنت إلى موقع التسجيل عن بعد الرسمي. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع بشكل صحيح. انتقل إلى قسم التسجيل وحدد تسجيل الدخول عن بعد. أدخل البيانات المطلوبة (كلمة المرور / رمز المصادقة المرئي / رقم معرف TR) لإتمام عملية التسجيل. بعد الانتهاء ، انقر فوق “موافق”. اختر المؤسسة التعليمية التي ترغب في الانضمام إليها. من الضروري تأكيد ما إذا كان الطفل مسجلاً رسميًا في (القسم التحضيري للعام الدراسي 2022-2023) عن طريق التحقق من حالة الطلب. في حالة التسجيل بالفعل ، يتم كتابة رقم تعريف مكون من 12 رقمًا. في حالة عدم التسجيل يجب استكمال البيانات المطلوبة وإدخالها في النموذج. انقر فوق “موافق” ، ثم انقر فوق رمز التسجيل. تتم مراجعة البيانات المدخلة وبعد التحقق من صحتها ، سيتم إكمال تسجيلك. اكتب جميع المعلومات المطلوبة في النموذج ، ثم انقر فوق تسجيل.

ضوابط الالتحاق بـ ترسيم سنة أولى

التسجيل الإلكتروني للسنة الأولى يشمل الأطفال الذين تبدأ أعمارهم في عام 2017 على أن يتم قبول تسجيل الأطفال المولودين في الفترة من 1/1 إلى 12/13 لعام 2017.

أما بالنسبة لتسجيل السنة التحضيرية الأولى فيتم قبول الطلاب من مواليد 2016 من 1/1 حتى 12/13 من نفس العام.

الأوراق الرسمية المطلوبة للتسجيل

على الراغبين في تسجيل أبنائهم في السنة الأولى من رسامة عام 2024 تقديم المستندات والأوراق الرسمية التالية: