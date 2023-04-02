عاجل ورسمياً.. وزارة الحج تعلن عن موعد اصدار تصاريح الحج للراغبين

كشفت وزارة الحج والعمرة أنه في حال إتمام سداد قيمة باقة الحج واستكمال الحجز، فيتم إصدار التصريح من وزارة الداخلية، وعلى المتقدم طباعة تصريح أداء الحج ، وذلك ابتداء من 5 مايو 2023 إذ سيتم إرسال رسالة نصية برقم التصريح المصدر، وتعد مناسك الحج من أهم التفاصيل التي تشغل بال الملايين بجميع الأمة الإسلامية وانتظار موعد حلول موسم الحج للتقديم إلى زيادة الكعبة المشرفة بالسعودية، حيث يتأهل الطلب على أداء العمرة بكثرة هذا العام بعد رفع اجراءت كورونا الوقائية هناك 2 مليون حاج منهم 1.8 مليون من الخارج و200 ألف حاج من داخل السعودية.

شروط الحج البرى 1444

نكتب اليكم في المحور المتتالى شروط للحج البري لجميع المسلمين الذين يبحثون على المواقع للتعرف عليها والتي نكتبها اليكم كما يلي.

أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار.

أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج المسلمين برا ذات مواصفات جيدة.

أن يتم نقل حجاج البر داخل الشائعر المقدسة بحافلاتهم الخاصة التي يقدمون عليها من مصر.

تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنيه الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة .

وزارة الحج موعد اصدار تصاريح الحج

واكدت الوزارة على أن يتم اعلان موعد اصدار تصاريح الحج والتي سيبدأ من يوم 15 شوال بعد التأكد من اسماء المسجلين لزيارة الحج التأكد من أن جميع الزوار مسجلين بالتطعيمات اللازمة متمثلة في لقاحات كورونا، وقد صرحت وزارة الحج عن إعلان تصريحات لعمرة شهر رمضان المعظم لعام 1444م،

تلتزم الشركة السياحية بتنفيذ هذه التأشيرة وفقا للبرنامج المقدم منها إلى الوزارة شريطة أن تكون خدمات الطوافة لذات المستوى.

وتلتزم الشركات السياحية لحج الهيئات بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج.