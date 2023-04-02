هام وعاجل.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2023 -الحق شوف حسابك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2023 هذا ما يبحث عنه المواطنين في مصر، خاصًة أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن الرابط المتخصص في الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة لعام 2023، وهذا عن طريق استعمال الرقم القومي الوطني لكل مواطن، والجدير بالذكر أن مؤشرات البحث شهدت إقبال عالي عليها وذلك لأن المواطنين يرغبون في معرفة الموعد المحدد لصرف هذه المعاشات، وفي السطور التالية توضيح لذلك.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2023

قيل أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2023 ويبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 مارس لعام 2023 ميلاديًا، والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت إلى المواطنين الاستعلام بطريقة رئيسية عن معاش تكافل وكرامة عن طريق الموقع الإلكتروني وذلك يكون من خلال موقع هيئة التأمين الاجتماعي، واستعمال الرقم القومي يقوم المستفيد بـ الاستعلام عن المعاش وقيمة المعاش الذي سوف يقوم بإداعه، والرابط هو اضغط هنا .

طريقة الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن خطوات التقديم من أجل الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، وهذا يكون عن طريق الوحدات الاجتماعية التي تصبح تابعة إلى محل سكن المتقدم وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو الآتي:

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي مكتوب فيها العنوان سكن المواطن.

يحضر المتقدم صورة شهادة الميلاد لكل أفراد أسرته.

أيضًا يحضر صورة من قسيمة الطلاق أو حتى الزواج.

كذلك صورة من شهادة وفاة الزوج وهذا للسيدات الأرامل.

صورة من بطاقة التموين.

بيان بقيد مدارس للأطفال والتي تتراوح أعمارهم من 6 حتى 18 سنة.

مستند يتم الكشف من خلاله الإعاقة من اللجان الطبية وهذا بـ حالة كان المتقدم لديه مرض المزمن.

شروط التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2023:

نص برنامج تكافل وكرامة على بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن المتقدم وهي:

أن يكون الأطفال تم تقيدها بالمدارس من عُمر 6 سنوات.

ألا يأخذ المتقدم معاش تأميني أو حتى محول من الخارج.

لا يوجد لديه أراضي وعقارات وأملاك شخصية.

ألا يعمل بالوظائف الحكومية ولا الخاصة.

عدم قدرته على العمل وذلك بنسبة تصل إلى 50% من العجز.

والى هنا نكون قد تحدثنا بالتفصيل حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2023 وذكرني أهم شروط الاستحقاق