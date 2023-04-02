سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الاحد 2ابريل 2023

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، يزداد البحث عن سعر الدولار وذلك بعد اجتماع البنك المصري المركزي يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 حيث كان قد استقر سعر الدولار في مصر امام الجنية المصري وخلال تعاملات اليوم الاحد الموافق 2 ابريل 2023 استقر سعر الدولار في جميع البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري في تعاملات اليوم الاحد 30.75 جنيهاً للشراء 30.85 جنيهاً للبيع، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي سعر الدولار في السوق السوداء في جميع البنوك المصرية بالتفاصيل.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

جاء سعر الدولار الأسترالي في مصر: وصل سعر الدولار الأسترالي إلى الجنيه المصري اليوم 20.59 جنيه اليوم الاحد، بينما سجل سعر الدولار الكندي في مصر: استقر سعر صرف الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 22.72 جنيه، في المقابل جاء سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 8.39 جنيه، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 37.93 جنيهًا، و سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 100.49 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

كان قد استقر سعر الدولار في البنك الاهلي المصري عند 30.75 جنيهاص للشراء وجاء للبيع 30.85، حيث ثبت سعر الدولار في بنك مصر عند 30.75 جنيهاً للشراء و30.85 جنيهاص للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.