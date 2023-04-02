موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل
موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل
أخبار مصر

موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل لـ259 ألف عضو بالنقابة

منة الله شريفمنذ 4 ساعات
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موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل، يعتبر موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل من اهم الكلمات البحثية التي تشغل المستحقين عن معاش نقابة المعلمين علي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باعلان عن زيادة في معاش نقابة المعلمين، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل وموعد زيادة المعاش والحد الادني والاقصي للمعاش.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل

يتزايد البحث عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين بالزيادة التي فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المفترض ان بدأ الصرف للفئة الاولي يوم السبت الموافق 1 ابريل 2023، واليوم الاحد الموافق 2 ابريل 2023 ويتم الصرف للفئة الثانية  وذلك يوم الاثنين الموافق 3 ابريل والثلاثاء الموافق 4 ابريل 2023 و الفئة الثالثة يوم الاربعاء الموافق 5 ابريل والخميس الموافق 6ابريل 2023، جدير بالذكر ان يتم صرف معاش المعلمين لشهر ابريل بزيادة 15% التي فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويكون الحد الادني لزيادة المعاش 170 جنيهاً وبحد اقصي 1635 جنيهاً، بمعدل 55 مليار جنيهاً.

خطوات الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل

يمكن الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل من خلال اتباع هذة الخطوات:

  • أولاً الدخول علي موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
  • ثانياً الضغط علي خانة تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي.
  • ثالثاً الضغط علي خانة التبويب صاحب المعاش. رابعاً الضغط علي الخدمات التأمينية الاجتماعية.
  • خامساً الضغط علي خانة زيادات المعاشات.

جدير بالذكر ان يتم صرف معاش نقابة المعلمين كل ثلاثة أشهر وذلك لجميع المستحقين من المعاش ويكون عدد المستحقين علي معاش نقابة المعلمين 259 ألف عضو في النقابة.

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منة الله شريفمنذ 4 ساعات
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