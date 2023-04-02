تصدرت قوائم تريند موقع التويتر يوم السبت الماضي للفنان الشهير رامز جلال، وذلك بعد استضافته لضحية معروفة جدًا، نقيب المهن الموسيقية في مصر والفنان الشهير مصطفى كامل، حققت الحلقة السابقة نسبة مشاهدة عالية جداً تخطت حوالي 11 مليون شخص، وكانت من بين أفضل الحلقات التي نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين، ويرغب الكثير منهم في معرفة هوية ضحية رامز نيفر اند الحلقة الحادية عشر رمضان 2023، ومن خلال هذه المقالة، سنكشف لكم اسم الضحية الجديدة، تابعونا.

ضحية رامز نيفر اند الحلقة الحادية عشر رمضان 2023

يعتبر برنامج رامز جلال الجديد واحداً من أفضل البرامج التي يمكن العثور عليها حالياً، حيث يشارك فيه عدد كبير من نجوم المشاهير، يستضيف رامز هؤلاء نجوم متنوعة بما في ذلك الفنانين ولاعبي كرة القدم والأخرى، ومن بين الضيوف المهمين الذي استضافهم رامز جلال، الفنان الكبير محمد فؤاد، وكذلك نجم الأكشن أحمد السقا، وتمكَّن أيضاً من استضافة ياسمين عز في تلك الحلقة التي حظيت بإقبال كبير من قِبَل معجبِي وعاشِقِي البرنامج.

قناة إم بي سي القناة العارضة لبرنامج رامز نيفر اند

تسعى قناة إم بي سي مصر دائمًا إلى عرض برنامج رامز جلال بشكل دوري ومستمر، ويتم ذلك من خلال البث على قناتها المفتوحة، يتم بث البرنامج في الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مصر و7:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والقناة تضطلع أيضًا بمهمة نشر اسم الضيف عبر صفحتها الشخصية على Facebook.

تردد قناة إم بي سي مصر