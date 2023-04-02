رابط طائر السعيدة 2023 ”alsaeedah-tv.net” علي قناة السعيدة اليمنية

رابط طائر السعيدة 2023، حققت مسابقة طائر السعيدة نجاحاص كبيراً وعدد كبير من الجماهير والمتابعين حيث تكون من المسابقات الرمضانية وتعرض الاسئلة الثقافية التي تدور حول طبيعية الحياة، وتقوم بتقديمها الاعلامية اليمينة مايا العبسي، لذلك يزداد البحث علي المسسابقة لحصول المتسابق او المشترك علي جائزة قيمتها كبيرة.

رابط طائر السعيدة 2023

تعتبر مسابقة طائر السعيدة من المسابقات الرمضانية اليمينة حيث تقوم بعرض مجموعة كبيرة من الاسئلة وبعد ذلك يتم اختيار الاسئلة بشكل عشوائي للمشاركين والاجابة عليها بشكل صحيح حكيث تقوم الاعلامية مايا العبسي بالتجول في شوارع اليمن وتقوم بطرح الاسئلة علي جميع الجائلينن في الشوارع اليمينة ويتم عرض هذة المسابقة عبر قناة السعيدة اليمينة، ولضبط تردد القناة تابعونا في السطور القادمة.

تردد قناة السعيدة الجديد الناقلة لمسابقة طائر السعيدة 2023 اليمنية

لمتابعة احداث المسابقة يمكن ضبط تردد القناة الناقلة وذلك لضبط التردد الخاص بالقناة ولتثبيتها من خلال هذة الخطوات:

تردد قناة السعيدة: 11098.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023 اليمينة

أولاً الدخول علي الموقع الرسمي لمسابقة طائر السعيدة 2023 اليمينة.

ثانياً ادخال اسم المشترك في مسابقة طائر السعيدة 2023 اليمنية.

ثالثاً ادخال رقم الهاتف الخاص بالمشترك في مسابقة طائر السعيدة 2023 اليمنية.

رابعاً ادخال جميع البيانات الخاصة بالمشترك في مسابقة طائر السعيدة 2023 اليمنية.

سؤال الحلقة السابقة

جدير بالذكر ان كان سؤال مسابقة طائر السعيدة السؤال العاشر لرمضان 1444 هو، من الشاعر القائل هذة البيت ” أنت تراني بعين طبعك.. وانا أشوفك بعين طبعي.. أنا عرفتك وعرفت شرعك”،

وكان هناك مجموعة من الاختيار ومنها:

حسين محمد البار.

حسين عبدالله الشرفي.

وحسين عبدللة باحارثة.

والاجابة الصحيحة كانت حسين عبدلله باحارثة.