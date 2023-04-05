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مقتل نايمان.. شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 120 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023
تردد قناة الفجر الجزائرية
- يبحث المئات من عشاق الدراما التركية عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023، وذلك لأن القناة تعرض المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان الذي يحكي عن تاريخ مؤسس الدولة العثمانية، وقد نال المسلسل إعجاب ملايين من الشعب العربي، كما أن قناة الفجر تعد من أهم القنوات الفضائية في الآونة الأخيرة حيث تعرض عبر شاشتها الكثير من برامج التوك شو والمسلسلات العربية والتركية، ومنذ فترة وجيزة تم تغيير التردد القديم الخاص بالقناة وإتاحة تردد جديد بصورة واضحة وتقنية صوت عالية الجودة، ولا تعرض القناة عبر شاشاتها أية أمور منافية للدين الإسلامي أو الأخلاق لذا فإن الآباء يتركون أبنائهم لمتابعة محتوى القناة بدون قلق أو خوف.
تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023
لمتابعة المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان يمكن ذلك من خلال تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 وذلك من خلال إدخال الترددات التالية:
- تردد القناة: 10865.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
تردد آخر لقناة الفجر الجزائرية
- تردد القناة: 11034.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ للقناة: 3/4.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: رأسي V.
وتم تحديث التردد من أجل ضمان صورة وصوت ذو جودة عالية وتقنية حديثة لكي ننال رضا وثقة جميع المتابعين.
ما تقدمه قناة الفجر الجزائرية
تعرض القناة محتواها على مدار الأربعة وعشرين ساعة دون توقف أو تشويش، وتعرض عدد كبير من المسلسلات التركية بشكل حصري وتوفرها مدبلجة باللغة العربية بالاضقاة الى العديدي من البرامج الحصرية، ومن أهم محتوى القناة ما يلي:
- مسلسل ألب أرسلان.
- مسلسل قيامة عثمان.
- عطر الشام.
- نهضة السلاجقة.
- المسلسل التركي خاتون عمر الفاروق.
- صرخة روح المحكوم.
- المسلسل التركي دومينو.
- المسلسل العربي مأمون وشركاه.
- مسلسل وادي الذئاب.
- برنامج ما يكون غير الخير.
- برنامج صحتك تاج.
- برنامج بوكس موفيز.
- حديث الفجر.
- برنامج الغاز الجزائر.
- برنامج واش تقولي.
أسرع لتنزيل التردد الجديد لقناة الفجر 2023 بمتابعة أقوى المسلسلات والبرامج المميزة التي تعرضها القناة عبر شاشتها
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