يقوم جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان المبارك لجميع مستحقي الضمان الاجتماعي، والتي تعد دعمًا ماديًا لجميع الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدة في هذا الشهر المبارك، يتم توزيع هذه المكرمة على جميع الأسر البسيطة بشكل واسع، حيث تُخصص لشهر رمضان، ولكن لا يتم توزيعها في نصف هذا الشهر، والآن، سنقدِّم لكم موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1444 وطريقة الاستعلام عنها مع باقة من الخطوات التي تؤدي إلى الحصول على هذه المكرمة في هذا المقال، لذلك تابعونا.

موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1444 وطريقة الاستعلام عنها

المكرمة الملكية بطريقة مختلفة هذا العام عن العام الماضي، وذلك بزيادة عدد الأسر التي ستستفيد منها، يأتي ذلك في سبيل مساعدة الأسر في التغلب على المشاكل المالية والحصول على السلع والخدمات التي تحتاجها خلال شهر رمضان المبارك، بدءًا من صرف هذه المكرمة، نفترض أن الحكومة ستبدأ في صرف المنحة في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك.

طريقة الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1444

يجب اتخاذ بعض الخطوات للحصول على المكرمة وتشمل الآتي

الدخول إلى موقع الوزارة عن طريق رابطها الإلكتروني.

اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية التي تظهر أمامك.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المكرمة.

التدوين البيانات المقررة متل رمز التفقد ورقم السجل.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

موعد صرف مكرمة الملك سلمان في الحساب

يتم توزيع هذه المكرمة الملكية على فئة كبيرة من المواطنين الفقراء، بمن فيهم أولئك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، كذلك من يستفيدون من دعم مالي من الدولة، والأشخاص المسنِّين الذين يتطلبون توفير مستلزمات طبية خاصة بهُم، يحصل المعاقين واليتامى والأرامل والمطلقات على مبلغ المكرمة السنوي هذا العام بقيمة 1000 ريال لكل رب أسرة، و500 ريال لكل من يعتمد عليه، بحد أقصى لا يتجاوز 3000 ريال لكل أسرة.