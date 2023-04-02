تتواجد الكثير من المسابقات خلال فترة شهر رمضان المبارك، تتعلق بالدين وبالأمور الأخرى، وتعد مسابقة الطائر السعيد، التي يشرف عليها الإعلامية مايا العبسي، من بين أبرز تلك المسابقات، حيث تجول في شوارع اليمن وتطرح أسئلة عشوائية على المواطنين، يمكن للرابح أن يحظى بجائزة ثمينة، ويمكن الفوز بها عن طريق الارتباط المتصل بالدخول في مسابقة “الطائر السعيد” وإجراء التسجيل عبر بريد الموقع الإلكتروني، نقدم لكم اليوم رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة alsaeedah-tv وتردد قناة السعيدة، يشارك حاليًا الملايين من الأشخاص في سباق من أجل الفوز في هذه المسابقة.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة alsaeedah-tv وتردد قناة السعيدة

يتمنى العديد من المواطنين في اليمن في هذا الوقت معرفة كيفية المشاركة في مسابقة “طائر السعيد”، وسنحاول توفير هذه الطرق للجميع، يؤكد الإعلامية مايا العبسي، التي تتولى إدارة هذه المسابقة، بأن المسابقة مفتوحة وشفافة بلا انحياز لأصحاب الانتصارات، وستخصص جوائز نقدية للفائزين بعد إجابتهم على سؤالها، بإمكانك زيادة احتمالية الفوز بالجائزة.

الذهاب إلى رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة.

يجب عليك الإجابة على السؤال الذي تواجهه، ثم إدخال اسمك الرباعي باللغة العربية.

اكتب رقم هاتفك أولاً وبعد ذلك اختر المحافظة.

سوف يتم النقر على زر الاشتراك، وبذلك سيتم إرسال معلوماتك إلى البرنامج.

إجابة سؤال مسابقة طائر السعيدة الحلقة 10 رمضان 1444هـ

من قائل (لك روحي كله يا يمني ،، لك جهدي في سباق الزمن) ؟

الشاعر حسين محمد البار.

الشاعر عثمان أبو ماهر.

الشاعر عبد الله هادي سبيت.

والإجابة الصحيحة هي : الشاعر عثمان أبو ماهر.

تردد قناة السعيدة للاشتراك في مسابقة الطائر السعيدة