عربي واجنبي.. قائمة أفلام عيد الفطر 2023 الجديدة في جميع ادوار العرض

بدأ خلال الساعات الماضية إطلاق عدد من البوسترات للأفلام التي سيتم طرحها في عيد الفطر المبارك، مما أدى إلى زيادة عملية البحث من قِبل الآلاف من المتابعين للتعرف على قائمة أفلام عيد الفطر المبارك والتي سنقوم بتوضيحها لكم بالكامل في هذا المقال.

قائمة أفلام عيد الفطر 2023

بدأت الاستعدادات في جميع دور العرض المصرية والعربية لإستقبال الأفلام الجديدة التي سيتم طرحها خلال عيد الفطر المبارك والتي تنتظرها الجماهير في تلك المناسبة التي يخرج فيها الملايين للترفيه عن أنفسهم احتفالًا بقدوم العيد. ونعرض خلال السطور التالية أهم الأفلام التي من المقرر أن يتم عرضها في عيد الفطر 2023.

السرب

يُعد فيلم السرب من أفلام الأكشن التي تتناول أحداث واقعية متعلقة بعمل الجهات الأمنية في مصر ضد المنظمات الإرهابية. يقوم ببطولة هذا العمل السينمائي النجم أحمد السقا بمشاركة نخبة من النجوم؛ ومن أبرزهم منى زكي، عمرو عبد الجليل، هند صبري، مصطفى فهمي، دياب، شريف منير، وغيرهم من كبار النجوم.

هارلي

هارلي أسطورة الأسفلت هو أحد أفلام عيد الفطر المبارك 2023 الذي من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا لأنه بطولة النجم محمد رمضان الذي يعود إلى الساحة التنافسية في السينما مرة أخرى. فيلم هارلي هو عمل سينمائي بطولة محمد رمضان بالمشاركة مع عدد من النجوم؛ ومن أبرزهم مي عمر، أحمد داس، مي كساب، حسني شتا، محمود السيسي، وغيرهم.

رمسيس باريس

رمسيس باريس هو أحد الأعمال السينمائية التي تدخل ساحة المنافسة في عيد الفطر 2023، وهو بطولة النجمة هيفاء وهبي، ويشاركها عدد من الفنانين؛ ومن أبرزهم مصطفى خاطر، محمد سلام، محمود حافظ، حمدي الميرغني، سميرة مقرون وغيرهم من نجوم الكوميديا. تدور أحداث هذا الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب بين إيزابيل وهو ابنة المحتل الفرنسي والشاب المصري سليم، وتهرب الفتاة، ويجدها والدها ليرسلها بعد ذلك إلى فرنسا، وتتوالى الأحداث.

مستر اكس

يُعد فيلم مستر اكس من الأفلام الكوميدية، وهو عمل سينمائي بطولة النجم أحمد فهمي، ويشاركه في التمثيل عدد من النجوم؛ ومن أبرزهم هنا الزاهي، بيومي فؤاد، أوس أوس، وغيرهم من النجوم.