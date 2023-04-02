أخبار مصر
موعد شم النسيم.. أجازة مدفوعة الاجر لجميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي
موعد شم النسيم، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد اجازة شم النسيم وذلك مع بداية فصل الربيع حيث من المفترض ان يكون يوم شم النسيم خلال شهر رمضان، يريد الكثير من المواطنين معرفة موعد يوم شم النسيم بالتفاصيل وذلك لانه هذا اليوم له طقوس وعادات وتقاليد منذ المصريين القدماء.
موعد شم النسيم
حددت الحكومة المصرية ان موعد يوم شم النسيم يوافق يوم الاثنين الموافق 117 ابريل 2023 ميلادياص ويوافق 26 رمضان 1444 هجرياً وهذا اليوم يكون عطلة رسمية وفقاً للاجندة الخاصة بعطلات الرسمية قي مجلس الوزراء في عام 2023، جدير بالذكر ان يكون هذا اليوم اجازة مدفوعة الاجر لجميع العاملين في أجهزة الدولة المختلفة في القطاع الخاص والقطاع العام.
بوستات تهنئة شم النسيم 2023
- يا زهرة العمر…قرب شم النسيم يهل…أرسلك أجمل وردة قبل الكل.
- قبل انشغال جميع الخطوط…حبيت أقولك كل عيد نسيم وأنت مبسوط.
- تهنئة من الوريد إلى الوريد…وقبل الزحمة والمواعيد…كل شم نسيم وأنت مبسوط وسعيد.
- قلبي محتاج إليك…وينبض قلبك يحميه…وبحنانه يدفيك…وبشم النسيم يهنيك.
- يا زهرة العمر أود أن أقول لكي قد اقتربنا من شم النسيم وأرغب في إرسال أفضل الورود التي لم يسبق لها مثيل.
- قبل أن تنشغل كافة الخطوط الموجودة أريد أن أقول لك كل عيد شم النسيم وأنت في أسعد حال.
- ينبض القلب إليك ويحتاج في كل لحظة إلى نظرة من عينيك والحنان الذي يغطيني ويدفنوني والنسمات التي تأتي من الربيع وبالتالي أهنئك به.
- أرغب في إرسال تهنئة خاصة من الوريد إلى الوريد وأريد أن أرسلها في أسرع وقت قبل أن تزدحم المواعيد وأقول لك كل شم نسيم وأنت سعيد.