موعد شم النسيم.. أجازة مدفوعة الاجر لجميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي

موعد شم النسيم، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد اجازة شم النسيم وذلك مع بداية فصل الربيع حيث من المفترض ان يكون يوم شم النسيم خلال شهر رمضان، يريد الكثير من المواطنين معرفة موعد يوم شم النسيم بالتفاصيل وذلك لانه هذا اليوم له طقوس وعادات وتقاليد منذ المصريين القدماء. ، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد اجازة شم النسيم وذلك مع بداية فصل الربيع حيث من المفترض ان يكون يوم شم النسيم خلال شهر رمضان، يريد الكثير من المواطنين معرفة موعد يوم شم النسيم بالتفاصيل وذلك لانه هذا اليوم له طقوس وعادات وتقاليد منذ المصريين القدماء.

موعد شم النسيم

حددت الحكومة المصرية ان موعد يوم شم النسيم يوافق يوم الاثنين الموافق 117 ابريل 2023 ميلادياص ويوافق 26 رمضان 1444 هجرياً وهذا اليوم يكون عطلة رسمية وفقاً للاجندة الخاصة بعطلات الرسمية قي مجلس الوزراء في عام 2023، جدير بالذكر ان يكون هذا اليوم اجازة مدفوعة الاجر لجميع العاملين في أجهزة الدولة المختلفة في القطاع الخاص والقطاع العام.

بوستات تهنئة شم النسيم 2023