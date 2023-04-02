HERE.. جميع شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2023 بأخر تحديث اليوم الأحد 2023/4/2 بعد رفع الفائدة 2%

ظهرت في الفترة الأخيرة عدة منافسات بين البنوك لمحاولة جذب أكبر قدر من العملاء حيث يوفروا شهادات للإدخار، وقد يستخدمها العميل فيما بعد في بناء أي مشروع يرغب به من أشهر البنوك التي سنتحدث عنها في هذا المقال هم شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2023 بالإضافة إلى وجود الكثير من المميزات التي يوفرها كل بنك للعملاء الخاصين به تابعوا معنا المقال لتتعرفوا على جميع التفاصيل.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2023

سنقدم لكم شرح مفصل عن شهادات الادخار التي يقدمها كل من البنوك السابقة مع توضيح الحد الأدنى لقيمة الإيداع علاوة على ذلك يوجد أنواع متعددة من الأشخاص هذه الشهادات هي تتمثل في:

أولاً شهادات البنك الأهلي

هناك أنواع كثيرة من شهادات البنك الأهلي التي يوفرها البنك، وهي كالتالي:

شهادة البنك الأهلي البلاتينية هي عبارة عن شهادات ادخار حدها الأدنى هو 500 جنيه فقط تتيح لك البطاقة الادخار لمدة ثلاث سنوات مع وجود عائد سنوي بنسبة كبيرة هي 17,25% أما في حالة أردت أن يكون العائد شهري فستكون النسبة هي 16%.

شهادة ادخار أمان المصريين تعد واحدة من أهم شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2023 يمكنك بكل سهولة شراء هذه البطاقة بسعر 500 جنيه بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار بها بمبلغ 2500 جنيه أما إذا أردت الاستثمار بها لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي 13% بعد انتهاء المدة المحددة التي تخص الشهادة يمكنك استرجاعها أو الاستثمار من جديد.

شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد المتغير يمكن شراؤها بمبلغ يصل إلى 1000 جنيه بالإضافة إلى القدرة على الاستثمار بها لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي قيمته 16,5% ، وهي من أكثر شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2023 التي يتجه إليها المستثمرين.

ثانياً شهادات بنك مصر

يوجد عدد كبير من الشهادات التي قدمها في هذا البنك لهذا العام هي تتمثل في:

توجد شهادة ادخار يتم الاستثمار فيها لمدة ثلاث سنوات لكن بعائد سنوي نسبته هي 19% حيث يمكنك شراء البطاقة بمبلغ 1000 جنيه ، ومن المميز أنه يمكنك شراء هذه البطاقة من أي فرع خاص ببنك مصر.

أما عن الشهادة الثانية فهي تسمي بالشهادة المتناقصة حيث تكون نسبتها في أول الأمر 22% ثم تقل لتكون 18% ، وفي النهاية تصبح بنسبة 16%.

تعتبر هذه الشهادات من أبرز شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2023.