أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بأنه تم تحديد موعد امتحانات الترم الثاني 2023 جميع الشهادات بالمدارس والجامعات، حيث ستقام في السادس من شهر مايو المقبل وفقًا للجدول الزمني الرسمي المعلن من قبل وزير التعليم التربوي د. رضا حجازي، نفت وزارة التربية والتعليم المزاعم الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعديل موعد الامتحانات إلى شهر رمضان بدلاً من مايو المقبل.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 جميع الشهادات بالمدارس والجامعات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بواسطة الوزير رضا حجازي، عدم تغيير المواعيد المحددة وأنها لن تخضع لأي تغييرات، كما أنه لم يصدر قرار بهذه القضية من الوزارة، صرحت الوزارة بأنها ستمنع إجراء أي امتحانات للفصل الدراسي الثاني خلال شهر أبريل، باستثناء امتحانات مارس لتغيير صفوف المراحل التعليمية الثلاث وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطلاب والطالبات وإعطائهم فرصة جيدة للاستعداد لامتحانات الفصل الثاني في جميع أنحاء مصر، وجهت وزارة التربية والتعليم نداءً مباشرًا إلى أولياء الأمور والطلاب بضرورة تجنب الانجراف وراء الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع غير الرسمية، حيث قد تؤدي هذه الشائعات إلى عرقلة عملية التعليم في البلاد، أكدت الوزارة بأنها ستُعلن عن أيَّ تحديثات رسميَّة حول مواعيد وإجراءات الاختبارات عبر موقعها الرسمي، كما ستنشر ذلك على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

ستجري الامتحانات للمستويات الابتدائية والمتوسطة والثانوية في صفوف المواصلات في الفصل الثاني من عام 2023، وذلك في يوم السبت الموافق لـ 6 مايو 2023. ستجري الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية في عام 2023 يوم السبت الموافق 6 مايو، وذلك في تاريخ محدد مسبقًا. يوم السبت الموافق 27 مايو عام 2023، سيجرى اختبارات الدبلوم الفني. سيكون يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 هو موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.



موعد امتحانات الفصل الثاني 2023

سيجرى اختبار الفصل الثاني 2023 لصفوف التحويل والشهادة الإعدادية في يوم السبت 29 أبريل بدلاً من تأجيلها إلى شهر مايو 2023،

موعد امتحانات 2023 الفصل الثاني

سوف يتم بشكل رسمي إجراء اختبارات الفصل الثاني لطلاب فئات التحويل والشهادة التحضيرية في تاريخ 6 مايو عام 2023.

موعد امتحانات الفصل الثاني للسنة الثالثة الإعدادية