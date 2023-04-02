يَنْتَظِرُ عُشَّاقُ مُسْلِسَلِ ألب أرسلان مَوْعِدَ عَرْضِ الحُّلْقَة الخمسين مِنْ الموسم الثاني، حيث يَتطلّعُ هواةُ الدّرامات التاريخية إلى حُّلْقةٍ قويةٍ مِنْ هذا المِسْلِسَل، ستكون الحلقة الخمسون من مسلسل ألب أرسلان مشحونة بالأحداث المثيرة، فستشهد هذه الحلقة معركة عنيفة بين ألب أرسلان والسيد كوتالمش، كما يظهر في الإعلان، قد يتعرض السيد كوتالمش للموت في هذه الحلقة، ونقدم لكم اليوم موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 50 مترجمة كاملة الموسم الثاني والقنوات الناقلة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 50 مترجمة كاملة الموسم الثاني والقنوات الناقلة

يشمل الخبر بأن الحلقة ستعرض غدًا، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة و9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. سيتم بثها على قناة “TRT” التركية، تُتاح المواقع الإلكترونية ترجمة الحلقة في منتصف ليل الاثنين، وفيما بعد يذاع مسلسل ألب أرسلان مترجمًا على قنوات عربية يوم الثلاثاء.

تردد قناة TRT الناقلة لمسلسل ألب أرسلان

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11042.

مسلسل ألب أرسلان الموسم الثاني

في الموسم الثاني من المسلسل التاريخي ألب أرسلان، يحتوي على تفاصيل وأحداث قوية وشهد انفصال شخصيات مهمة، بما في ذلك شخصية السلطان طغرل، التي ودعناها في الحلقات القليلة الماضية، إضافة إلى شخصية السيد تشاغري وإبراهيم ينال التي ودعناهم في حلقة واحدة.

يبدأ الكتاب الثاني بحج ألب أرسلان، ثم يبدأ ألب أرسلان بالتخطيط لفتح قلعة العاني، ثم يتابع المسلسل عن تمرد أخيه سلطان طغرل، وسرعان ما يتمكن ألب أرسلان من هزيمته ونقله إلى السلطان، حتى شنقه السلطان طغرل، وبذلك وضع حد للتمرد.

بعد وفاة ينال، تسلم سليمان حكم السلطنة. وعند تعرضه للمرض، قرر أن يعيّن ألب أرسلان خليفته بدلاً من سليمان. حاول وزير الملك أحمد إخفاء هذه القرارات، لكن في النهاية علم ألب أرسلان بهذا الأمر. حاول الوزير إقناع سلايمان بتغطية هذه المعلومة، لكن باءت محاولاته بالفشل. أرسل سلطانه بعيدًا عن إمرة ألب أرسلان وذلك حتى لا يكون تحت سيطرته.

في سياق ذات صلة، يحاول السيد كوتالمش بن يابغو الصعود إلى عرش الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان طغرل، لكن ألب أرسلان يعرقل خططه ويمنعه من تحقيق هذا الهدف. عرض ألب أرسلان على كوتالمش الانضمام إلى جيشه لمواجهة المؤامرين.