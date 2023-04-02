يتوقع محبو ومتابعو مسابقة الحلم في جميع أنحاء العالم العربي بفارغ الصبر، موعد سحب مسابقة الحلم الجديد 2023، حيث تم الكشف عن الفائز بـ 100،000 دولار أمريكي في آخر سحب للجائزة، التي حصل عليها المواطن العراقي وليد الشيخ، في غضون ذلك، يتابع المسابقة إظهار أسماء المتأهلين ل جائزة التطبيق، تقدير الأسبوع بمبلغ يصل إلى 5000 دولار أمريكي.

الفائز الجديد وليد الشيخ

تمكن المواطن العراقي وليد عبد الرزاق الشيخ من الفوز بجائزة قيمتها مئة ألف دولار أمريكي في سحب عشوائي تم إجراؤه نهاية شهر مارس الماضي، وذلك من خلال الإعلامي السوري مصطفى الأغا وبرنامجه الذي يبث على قناة إم بي سي.

موعد سحب مسابقة الحلم الجديد 2023

بالنسبة لموعد السحب الجديد في مسابقة الحلم، سيتم إجراؤه في نهاية هذا الشهر أبريل، وتحديدًا في آخر يوم خميس من الشهر على جائزة قيمتها 100,000 دولار أمريكي، تجدر الإشارة إلى أن قيمة جائزة المليون دولار قد تضاعفت لتصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى بعض الجوائز الأخرى.

وفي نفس الوقت، أعلنت المسابقة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، وجود مفاجأة خلال شهر رمضان الحالي. وستحدث هذه المفاجأة في السادس من أبريل، و تزامنًا مع إعلان اسم الفائز بجائزة التطبيق بقيمة 5000 دولار غدًا.