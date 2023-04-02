أعلن البنك المصري والبنك الأهلي المصري عن إصدار شهادات ادخارية جديدة تتميز بأعلى عائد في مصر حالياً، حيث تأتي هذه الشهادات بمدة ثلاث سنوات وبعوائد ثابتة، تقدم الشهادات الثانية بعوائد أقل، وتم إصدارها بعد فترة قصيرة من إعلان اللجنة المسؤولة عن السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 30 مارس 2023، تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة في محاولة للحد من التضخم الذي ارتفع في الآونة الأخيرة.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة بعائد 19%و 22%

أفاد بيان لكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بتفاصيل جديدة حول شهادات الادخار، والتي تم إطلاقهما في كلا البنكين في صباح يوم أحد الموافق 2 أبريل 2023، وهو اليوم الذي يلي قرار المركزي الأخير، أعلن البنكان عن استهداف السياسة التي يتبعها البنك المركزي المصري للحد من التضخم في مصر، والذي ازداد في الفترة الأخيرة، كأسباب وراء إصدارهما لتلك الشهادات.

تتمثل الشهادة الأولى في إيداع ثابت يستمر لمدة ثلاث سنوات، وبعائد 19٪، حيث يكون العائد متاحاً شهريًا.

الشهادة الثانية: شهادة ادخار تنخفض بعائد سنوي يتناقص كالتالي: في السنة الأولى 22% ويتم صرف العائد شهريا، في السنة الثانية 18% وفي السنة الثالثة 16%.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول شهادات الادخار في البنك المصرفي الجديد عن طريق بيانها والمصدر من قبل البنك.

يمكن أيضاً معرفة تفاصيل شهادات الادخار في بنك الأهلي المصري عن طريق التأكد من المعلومات الدقيقة المتعلقة بتلك الشهادات، وهذا يتضمن معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها.

تُميِّزُ شهادات الادخار الجديدة بصفة خاصَّة