يترقب العديد من المواطنين الفقراء في المملكة العربية السعودية، خاصةً المستفيدين من مشروع التأمين الاجتماعي المحسَّن، وصول صدقة ملكية لهذا الشهر بالضبط في رمضان، وذلك لدعم الأسر في ظل صعوبات تجتاح المملكة في هذا الوقت، ويتساءل الكثير من المواطنين متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444، وسوف نقدم لكم اليوم كافة التفاصيل، تابعونا.

متى تنزل المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444

توقعت وزارة الموارد البشرية أن تتم تقديم المكرمة الملكية بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، وتحديداً مع حلول عيد الفطر لأمة الإسلام. كما سيتم توضيح قيمة المكرمة التي وفّرها الملك سليمان للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ستمنح مكافأة رمضان للفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي، وسوف يختلف مبلغ المكافأة حسب كل فرد.

المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من المتطلبات التي يجب تحقيقها من قِبَل الأُسَر الراغِبَة في الحصول على المكرمة الملكية، حيث قد تضمنت هذه الشروط

يجب أن يكون المتلقي حاصلاً على الجنسية السعودية.

“يجب أن يسجل في برنامج الضمان الاجتماعي” يمكن أن يتم بالشكل التالي: يلزم تسجيل المستفيد في برنامج الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لديه أي أصول أو عقارات عالية.

يجب الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها وزارة المعنية.

يجب أن يكون راتب المستفيد أقل من الحد الأدنى لإعانة الضمان.

مقيم دائم في المملكة العربية السعودية.

قيمة المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444