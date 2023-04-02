تعتبر مسابقة الطائر السعيدة محورَ اهتمام كثير من المواطنين في اليمن، حيث يرغب الكثيرون في المشاركة فيها والإجابة على أسئلتها للحصول على الجائزة المالية الضخمة التي يُعلِن عنها البرنامج، تم إصدار الإصدار الحالي من البرنامج مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث ستتم عرض 30 حلقة كاملة خلال شهر رمضان، يعلن الفائزون يوميًا قبل بدء الحلقة الجديدة، ويتم إجراء مقابلات معهم وتسليمهم جوائز مختلفة. يقدِّم البرنامج المشهور، مايا العيسى. نقدم لكم رابط مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023 – 1444 وأرقام الاشتراك alsaeedahtv.net علي قناة السعيدة وسؤال اليوم وطريقة التسجيل والإجابة على الأسئلة لكسب الجوائز.

رابط مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023 – 1444 وأرقام الاشتراك alsaeedahtv.net علي قناة السعيدة وسؤال اليوم

تُعَدُّ مسابقة برنامج طائِرُ السَّعيدِة من المسابقات التي تعتمد على الثَّاقِفَة العامَّة، إذ تنطلق المذيعة مايا العبسي في جولتها في جميع شوارع اليمن المختلفة والأماكن الشَّائِبَة، وتختار المشاركين بشكلٍ عشوائي وتطرح عليهم أسئلةً مختلفةً مجهزَّة من قِبل فريق التحضير، عندما يجيب الفرد على السؤال، يُمنح جائزة قيمة مختلفة تشمل الأموال، والسلع، والأجهزة الكهربائية، وغير ذلك. ويتم طرح سؤال في نهاية كل حلقة من البرنامج لتشارك أيضًا جميع المشاهدين في المسابقة وإتاحة فرص للحصول على جوائز مختلفة.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2023

يُعرض برنامج طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية قبل موعد الإفطار مباشرة، وتُعَدّ هذه القناة من أبرز القنوات المتميزة بين عدّة قنوات يمنية أخرى، كما تُقَدِّم هذه القناة خلال شهر رمضان المبارك عَدَّة برامج ومسلسلات متفاوتة، والجدير بالذكر أن القناة تم إطلاقها لأول مرة في عام 2007 وكانت رائدة في هذا المجال منذ ذلك الحين. ها هي تردداتها

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11900.

القمر الصناعي: نايل سات.

سؤال اليوم في مسابقة طائر السعيدة 2023

يرغب الكثيرون من المواطنين في معرفة سؤال مسابقة طائر السعيدة لليوم، والذي يتم نشره على الموقع الرسمي للقناة، وهو من المطلوب على جميع المواطنين الإجابة على هذا السؤال، تم الكتابة بهدف مساعدتهم في الحصول على الجائزة المادية التي تُعطى من قِبل إدارة المسابقة. يجب أن نذكر أيضًا أنَّ السؤال سوف يتم نشره في تمام الساعة العاشرة بتوقيت اليمن، لذلك كل ما عليك هو الانتظار حتى نُشِرَ لك.

سؤال المشاهدين اليوم

أعلنت قناة السعيدة اليمنية طرح سؤال اليوم، وتم نشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يجب على جميع المواطنين الدخول للموقع والإجابة على السؤال، بغية فرصة للفوز بالجائزة التي تقدِّم في هذه المُسابقة.

من الشاعر القائل (لمن كلب هذه القناديل تضوي لمن ،، وهذه المواويل في العرس تشدو لمن) ؟

أبو بكر سالم بلفقيه

احمد سالم البيض.

احمد غالب الجابري.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

تقدم لك هذه المقالة عدداً من الأفكار والتعليمات السهلة التي تساعدك في الانضمام إلى مسابقة جديدة للطائرة السعيدة.